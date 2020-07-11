Коронавирус можно победить без карантина, но разгильдяйство в Украине принесет много проблем, – врач из Израиля

Жесткий карантин можно было не вводить, если бы с самого начала люди соблюдали элементарные меры – маски, дистанция, дезинфекция рук. Разгильдяйство тех, кто игнорирует правила, принесет миру еще много проблем. Отправлять школьников на лето к бабушкам и дедушкам – не лучшая идея. Об этом и другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач из Израиля Борис Бриль.

– По данным ВОЗ, коронавирус в основном распространяется в виде крупных капель. Но ученые обратились с требованием пересмотреть этот тезис, поскольку, по их мнению, COVID-19 может распространяться и с более мелкими аэрозольными частицами.

– Всемирная организация здравоохранения – это "свадебный генерал", который не имеет никакого отношения к медицине. Мы в Израиле никогда не пользуемся их рекомендациями, в Украине та же ситуация.

Они никогда не проводили особых исследований. И я очень сомневаюсь, что какие-то ученые мира куда-то что-то писали – это очередной фейк.

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По поводу распространения частиц. У коронавируса, как и у любого вируса, существуют частицы меньше 4 микрон и больше 4 микрон. Существует два пути передачи вируса – капельный и аэрозольный, основной.

Исследования на эту тему проводили в Гонконгском университете, Ливерпульском университете и в США. Их результаты были опубликованы в одном из лучших медицинских журналов мира – Nature.

Что касается масок, то данные показывают, что даже обычные тканевые маски защищают до 70%.

– Со 2 июля в Украине с определенными ограничениями возобновили работу кинотеатры. Маски нужно носить в коридорах, а в зале их можно снимать, заполненность залов – не более 50%, дистанция, термометрия для сотрудников и зрителей, покупка билетов, заказ еды и напитков – бесконтактно, онлайн. Какова вероятность заражения в таких условиях?

– Она, конечно, снижается, но все равно остается.

Если бы с самого начала пандемии действовали ограничения, то в принципе не было бы надобности в карантине. Распространение вируса было бы ограничено, смертность была бы низкой.

Это не проблема – ходить в маске

– Вы имеете в виду дистанцию и масочный режим?

– Конечно. Если бы люди друг другу в лицо не смотрели, если бы не подходили во время разговора вплотную, как бы вирус распространялся? Вирус бы скрыли.

– Как вы считаете, при таких условиях безопасно ходить в кинотеатр?

– Мы увидим это позже, но если будут соблюдать – то да.

– Кстати, по поводу "если будут соблюдать". Ослабление карантина летом большинство украинцев восприняли как его отмену.

– Это проблема многих стран. В той же Японии карантинные меры соблюдают нормально, и у них нет никакой катастрофы, они и жесткий карантин не вводили. Они носят маски – и ничего.

– Наши правоохранители говорят: мы не можем поставить полицейского рядом с каждым гражданином.

– Это гражданская совесть. Японцы всегда носили маски не для того, чтобы не заразиться самому, а для того чтобы не заразить других.

– Сегодня в Украине на пляжах столпотворение людей, все без масок. Ни о какой дистанции и дезинфекции рук речь не идет.

– Это риск. Если мы говорим о дистанции 3 метра – это одно. Но если мы говорим о расстоянии в 1 метр, об общении, стаканы, не мыть руки и так далее… Конечно, это фактор риска.

– Была информация о том, что якобы коронавирус может распространяться в воде. Можно ли заразиться в бассейне или в море, например?

– В бассейне хлорированная вода. А что касается морской, то я очень сомневаюсь. Опять же вопрос, какая плотность купающихся. Если они находятся на расстоянии 1 метра, то да, вполне. А если больше, то вряд ли.

Море – это проточная вода. Невозможно дважды войти в одну реку.

Я высказываю свое мнение. Серьезных исследований на эту тему еще не было. Но я уверен, что мое мнение подтвердится.

– Турция и Египет – популярные направления отдыха украинцев. Недавно эти страны начали принимать наших граждан. Требования таковы: масочный режим только на ресепшн, затем можно снять, термометрия, дистанция между шезлонгами, шведский стол – пищу накладывает официант, а не турист. Достаточно ли этих ограничений, чтобы не спровоцировать вспышку заболеваемости?

– Мы увидим примерно через месяц. Но все же это определенная дистанция. Думаю, на 70-80% лучше, чем было. Соответственно, если мы снижаем заражение на 70-80%, то имеем хороший результат. Я так предполагаю.

На курортах Египта и Турции ситуация лучше на 80%

– В период летних каникул многие школьники гостят в селах, у родственников, бабушек и дедушек…

– Это опасно.

Вообще считаю, что в общей массе можно было бы не вводить жестких карантинных мер, если бы можно было грамотно ограничить людей с факторами риска – это пожилые люди и определенные группы людей, в частности, с хроническими заболеваниями. Плюс маски и так далее. Но тогда мы ничего не знали о вирусе.

– Как я понимаю, вы не рекомендуете отправлять детей на отдых к бабушкам и дедушкам?

– Я не рекомендую. Основная масса детей – бессимптомные – и могут болеть.

– Могли бы вы рассказать об опыте Израиля в плане карантинных мер – те же кинотеатры, пляжи и так далее.

– У нас все открыли, но сейчас снова будут закрывать. Израиль, как и Украина, – не совсем сознательное государство. Все хлынули и это повлекло за собой новый поток заболевших.

Теперь из более-менее благополучной страны для Европы Израиль превратился в красную страну.

– В Facebook вы перепостили сообщение: "Иерусалим, госпиталь Шаарей Цедек. Отделение "К". В июне в среднем каждый день в отделении 3-4 больных. Первые шесть дней июля:15-17-21-22-26-27. Госпитализируются только тяжелые". Речь о больных с коронавирусом?

– Да, "К" – это коронавирус.

– Это говорит как раз о том, о чем вы сказали выше?

– Абсолютно верно. Сознательности нет, все побежали – и вот, пожалуйста, заражение.

У меня родители ходят гулять с утра, когда нет людей, носят маски. На улице иногда снимают. Но послушайте, это же не проблема – ходить в маске. Многие страны носят маски годами и совсем не из-за коронавируса.

– Просто в тех странах сформировалась культура, а у нас такой культуры нет.

– А у нас бескультурье. Как в Украине, так в Израиле, и в России. Разгильдяйство принесет много проблем.

– Коллективный иммунитет…

– Не знаю, что это такое.

– Говорят, если на планете коронавирусом переболеет порядка 60% людей, вирус больше не будет распространяться.

– Это все теории.

Борис Бриль Facebook Бориса Бриля

– А на практике?

– А на практике пока еще не заболело 60% населения планеты.

– То есть нам все же следует делать ставку не на какой-то мифический коллективный иммунитет, а на реальные лекарства и вакцины от коронавируса?

– И на сознательность граждан. Если особой передачи вируса не будет, если мы ее ограничим, то он будет присутствовать минимально, а потом исчезнет.

– Еще одна раскрученная тема – вторая волна коронавируса. Украинский инфекционист Юрий Жигарев в эфире Obozrevatel TV заявил, что о ней говорить некорректно. Вы согласны с такими оценками или вторая волна все же будет?

– Я думаю, что это не волны. Меньше ограничений – больше заболеваний, больше ограничений – меньше заболеваний. Только в таком ключе.

– Ваш прогноз на осень, зиму?

– Надеюсь, что мы все-таки закончим исследования по лекарству и тогда спасем мир.

– Помню, вы рассказывали. Речь идет о подавлении иммунитета.

- Да, подавление цитокинового шторма.

– Как продвигаются ваши исследования?

– Ждем одобрения комиссии Минздрава Украины. Если одобрят, в течение двух недель начнем давать препарат пациентам. Что касается массового производства, то у нас достаточно лекарства, чтобы решить эти вопросы буквально моментально.