Коронавирус может жить на обуви до 5 дней: как правильно ее дезинфицировать

В период пандемии коронавируса очень важно держать в чистоте одежду и обувь, чтобы защитить их от вирусов, принесенных с улицы.

В сети появились советы, как правильно очищать обувь из разной ткани. Как пишут "Факты", дезинфицировать обувь после улицы гораздо труднее, чем просто постирать вещи из мягких тканей в стиральной машине. Из-за специального материала или дополнительных деталей обувь чаще приходится чистить вручную.

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Эксперты-инфекционисты уверяют, что COVID-19 может жить на обуви до пяти дней. Вместе с тем, доказательств, что коронавирус на обуви может оставаться активным и попасть в организм человека, нет.

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Обувь из ткани – машинная стирка с добавлением отбеливателя с хлором или уксуса. Специалисты рекомендуют стирать ее при высокой температуре (60°С) с отбеливателем. Отбеливатель с хлором убивает все бактерии и вирусы – это проверено и клинически доказано. Уксус не считается дезинфицирующим средством, но его основной ингредиент – уксусная кислота, которая уничтожает большинство видов бактерий и вирусов.

Кожаная обувь – ручная дезинфекция с мылом, водой и спиртом. Очищать ее лучше антибактериальным мылом и водой, чтобы удалить видимую грязь. Полностью замачивать кожаную обувь не стоит: это может изменить ее текстуру и внешний вид. Приготовьте смесь из 70% спирта и 30% воды – эксперты рекомендуют такое соотношение для дезинфекции поверхностей.

С помощью чистой тряпки осторожно протрите всю верхнюю часть обуви. Подошву следует протереть только после очистки мусора щеточкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые выяснили, что коронавирус может распространяться через обувь.