Коронавирус может стать "вечной" болезнью – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В этой связи эксперты призвали мировое сообщество к совместным усилиям по борьбе с ним, передает Reuters.

"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть. Важно, чтобы мы были реалистами. И я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Нет никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему. Или нет", – сказал эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

Коронавирус

Вместе с тем, он признал, что мир взял ситуацию под контроль, однако, чтобы сохранить его, понадобятся огромные усилия – даже после изобретения вакцины.

В подтверждение своих слов Райан напомнил, что человечество, например, изобрело вакцину от кори, однако эта болезнь все равно не исчезла и является опасной.

Как сообщал OBOZREVATEL: