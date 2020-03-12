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12 марта • обновлено в 11:27
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Коронавирус может стать хронической болезнью: ученые объяснили риск

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Ученые не исключают, что коронавирусная инфекция может стать хронической у людей, которые ею заразились. Именно этим могут объясняться случаи повторного заражения, зафиксированные в Китае.

Как пишут "Известия", проблема заключается в том, что вирус мог остаться в спящей латентной форме в организме человека.

Один из вариантов объяснения повторного заражения, по мнению ученых, таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме.

Коронавирус

Коронавирус

Delo.ua

Следовательно, вирус может возвращаться, ведь иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов.

Поэтому, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система человека выбирает вариант "совместного проживания" с вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это как мы с Кацaпами! Хотя лично я всех этих одичалых тварей росейских просто уничтожил бы!
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