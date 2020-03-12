Коронавирус может стать хронической болезнью: ученые объяснили риск

Ученые не исключают, что коронавирусная инфекция может стать хронической у людей, которые ею заразились. Именно этим могут объясняться случаи повторного заражения, зафиксированные в Китае.

Как пишут "Известия", проблема заключается в том, что вирус мог остаться в спящей латентной форме в организме человека.

Один из вариантов объяснения повторного заражения, по мнению ученых, таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме.

Коронавирус Delo.ua

Следовательно, вирус может возвращаться, ведь иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов.

Поэтому, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система человека выбирает вариант "совместного проживания" с вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Болезнь проникла уже в 114 стран – среди них и Украина. При этом более 66 тыс. человек уже излечились от заболевания.

Вместе с тем эксперты уверяют, что вероятность заразиться коронавирусом за пределами опасных регионов (Китай, Южная Корея, Италия и Иран) – минимальная, однако клиническая картина все еще не до конца исследована медиками.

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