Коронавирус может стать "гриппом", второй волны не будет – инфекционист

Татьяна Гайжевская Общество 07:15, 4.06.2020 Обновлено: 08:04, 4.06.2020

Коронавирус может стать для мира "еще одним гриппом", который будет активизироваться из года в год.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Есть прогнозы, что вирус может остаться, и в нас появится еще один "грипп". Он будет приходить, и через какое-то время, как мы все периодически болеем гриппом (кто-то каждый год, а кто-то раз в несколько лет), то же самое может быть и с коронавирусом", – допустил он.

Вместе с тем медик заверил, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

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"Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не возникнет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению", – подчеркнул врач.

Коронавирус может стать "гриппом"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Жигарев заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом могут носить единичный характер. Массовым это явление не будет.

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