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4 июня • обновлено в 07:26
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Коронавирус может стать "гриппом", второй волны не будет – инфекционист

  • COVID-19 может стать сезонным заболеванием наподобие гриппа

  • Второй волны эпидемии коронавируса не будет

  • Ситуация с распространением коронавируса будет стабильной с тенденцией к снижению

1.3т
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Коронавирус может стать для мира "еще одним гриппом", который будет активизироваться из года в год.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Есть прогнозы, что вирус может остаться, и будет у нас еще один "грипп". Он будет приходить, и через какое-то время, как мы все периодически болеем гриппом – кто-то каждый год, а кто-то раз в несколько лет – то же самое может быть и с коронавирусом", – допустил он.

Вместе с тем медик заверил, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

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"Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но я думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не будет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению", – подчеркнул врач.

Коронавирус может стать "гриппом"

Коронавирус может стать "гриппом"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Жигарев заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом могут носить единичный характер. Массовым это явление не будет.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Место
Украина
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