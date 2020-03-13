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13 марта • обновлено в 11:54
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Коронавирус может вызвать бесплодие у мужчин: ученые забили тревогу

1.9т
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Коронавирус COVID-19 может вызывать осложнения в мужском организме, повышая риск бесплодия.

Такой вывод сделали ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском Ухане, сообщает South China Moring Post.

Инфекция провоцирует болезни репродуктивной системы мужчин, нарушая иммунный гомеостаз в семенниках.

Излечившихся от коронавируса напугали бесплодием

Излечившихся от коронавируса напугали бесплодием

Медики советуют мужчинам половозрелого возраста, перенесшим коронавирус, пройти обследование на способность иметь детей (фертильность).

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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