Коронавирус может вызвать бесплодие у мужчин: ученые забили тревогу

Коронавирус COVID-19 может вызывать осложнения в мужском организме, повышая риск бесплодия.
Такой вывод сделали ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском Ухане, сообщает South China Moring Post.
Инфекция провоцирует болезни репродуктивной системы мужчин, нарушая иммунный гомеостаз в семенниках.
Излечившихся от коронавируса напугали бесплодием
Медики советуют мужчинам половозрелого возраста, перенесшим коронавирус, пройти обследование на способность иметь детей (фертильность).
Как сообщал OBOZREVATEL, глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.
По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.
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