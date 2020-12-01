Коронавирус может попасть в мозг человека через нос – исследование

Исследование немецких ученых показало, что коронавирус может попасть в мозг человека через нос. Он проникает после вдоха, "застревая" в носовой слизи.

Это стало первым известным доказательством того, что COVID-19 способен инфицировать нейроны мозга через слизистую оболочку, пишет Daily Mail.

В ходе пандемии выяснилось, что коронавирус вызывает не только респираторное недомогание, а и неврологические проблемы. Отмечается, что каждый третий больной сообщает о таких симптомах, как потеря обоняния или вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота.

Ученые в Германии провели вскрытие трупов 33 пациентов, умерших от коронавируса, и изучили слизь в задней части носа – над ртом, где горло соединяется с полостью носа, – а также образцы ткани мозга.

Генетический материал COVID-19 присутствовал в наибольших количествах в слизи носовой полости, а белки-шипы SARS-CoV-2, которые выступают из вируса и захватываются человеческими рецепторами для заражения клеток, также были обнаружены в мозге.

"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус, кажется, использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв, чтобы достичь мозга", – предположил доктор Франк Хеппнер, соавтор исследования из Charité – Universitätsmedizin Berlin.

В рамках исследования ученым удалось получить первое в истории электронно-микроскопическое изображение неповрежденных частиц коронавируса в слизи.

Однако, как именно вирус попадает в мозг с этого момента, до сих пор неизвестно. По словам экспертов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть тайну.

"Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга. Однако вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку доказательства наличия вируса также были обнаружены в стенках кровеносных сосудов головного мозга", – объяснила доктор Хелена Радбрух, одна из ученых, которые работали над исследованием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тяжелые симптомы коронавируса и смертность от заболевания чаще встречается у мужчин. Это свидетельствует о том, что половые стероиды у женщин могут играть защитную роль.