Коронавирус может исчезнуть сам, – академик НАН
COVID-19 может мутировать и исчезнуть, как SARS -1
Его последние мутации привели к большей заразности
Вакцинация остается единственной приемлемой защитой
В коронавирусе могут произойти летальные для него мутации, в результате чего он исчезнет.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко. "Теоретически он может исчезнуть сам по себе – так, как исчез его родной брат, SARS -1 2020-2004 годов, который был в Китае", – предположил он.
По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует COVID-19. В частности, он может как стать более опасным, так и наоборот.
Академик рассказал, что на сегодняшний день в результате мутаций коронавирус стал более заразным. "То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", – пояснил ученый.
Он добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления. "Единственное, что мы можем – это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", – подчеркнул Комисаренко.
Полную версию блиц-интервью с Сергеем Комисаренко скоро читайте на OBOZREVATEL .
Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил , что разделенный мир не смог справиться с вызовом пандемии COVID-19.