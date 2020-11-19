В Минздраве признались в проблеме с перевозкой вакцин против COVID-19

Украина разрабатывает три разных стратегии доставки и хранения вакцин против COVID-19, потому что двум потенциальным препаратам необходима температура в -20 и -70 градусов.

Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала", – сказал заместитель министра здравоохранения. Он сообщил, что обычно вакцины в стране перевозят при температуре +2...+8 градусов.

Вопросом создания подходящих условий занимается группа ведущих медицинских экспертов, которая находится вне Министерства здравоохранения, отметил Ляшко.

По его словам, страна готова к поставкам вакцины, не требующей особого температурного режима. Однако другие варианты также рассматриваются.

Санитарный врач добавил, что Украина планирует поставить минимум 15 млн доз вакцины. Однако, ввести ее в страну за раз, правильно хранить и доставлять на места затруднительно.

"Поэтому планируется "вакцинальная сессия", которая будет начинаться от приоритетных групп населения", – сказал Ляшко.

Трансляция программы:

Как писал OBOZREVATEL, будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.