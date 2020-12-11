Ляшко назвал сроки действия вакцины против COVID-19

Иммунитет к COVID-19 после вакцинации может сохраняться не менее 6-9 месяцев.

После введения препарата клетки иммунитета смогут "запоминать" коронавирус и обеспечивать защиту. Об этом в интервью ТСН сообщил главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал медик, после полного курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудителя, формируя антитела. Они могут исчезать, но в организме длительное время будет сохраняться этот иммунитет, что даст защиту от заражения.

Ляшко считает, что защита от коронавируса может быть продолжительной. Медик подчеркнул, что полноценный иммунитет от вакцин, которые сейчас "приближаются к регистрации", можно получить только после двух прививок. Вторую должны сделать спустя три недели после первой.

"Затем формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа. Он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", – пояснил Ляшко.

Добавим, пока в некоторых странах мира, как в Великобритании, начинается массовая вакцинация от коронавируса, Украина только готовится получить препарат.

Планируется, что вакцину от фонда COVAX наша страна получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз. Этот препарат должен обеспечить вакцинирование 20% населения страны (8 млн доз для 4 млн граждан).

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