Коронавирус – конец света? Философ развенчал главные сигналы от пессимистов

Пандемия нового коронавируса COVID-19 не является "сигналом конца света".

Об этом в блоге на patheos.com заявил кандидат наук Дж. Х. МакКенна, философ и преподаватель религиоведения. Он привел следующие тезисы, успокоив паникеров (далее цитируем):

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1. Никто не может гарантировать, что будет жить в "хорошие времена". Кто-то должен был жить, несмотря на бедствия прошлого: во время мировых войн, крестовых походов, голода и так далее.

2. Вы должны иметь представление об истории. Чумы "нападали" на людей в течение тысяч лет, и хотя эти болезни убили миллионы, они убили лишь часть человечества. Бубонная чума убила 1/3 Средневековой Европы, но большинство, 2/3, выжили. "Испанский грипп" начала 20-го века убил от 50 до 100 миллионов человек, но выжили миллиарды.

Медицинские науки спасли нас от основных пандемий после "испанского гриппа". И если этот коронавирус просто не умрет сам по себе, медицинская наука спасет нас на этот раз.

Коронавирус. Иллюстрация Интерфакс

3. Вера в то, что конец света неизбежен, также насчитывает тысячи лет. Часть людей во все времена думала, что этот год – конец. И конечно, конец не приходил.

Люди были особенно подвержены вере в "последние дни" во время кризисов и в конце веков (800, 1000, 1500, 2000 годы).

Вопрос, который нужно задать, заключается в том, какова психология верования, что конец приходит в моей жизни? В этой вере много тщеславия! Я настолько особенный, что конец приходит во время моей жизни. Послушайте, смотрите, никто из нас не настолько важен, чтобы стать свидетелем конца света. Разве не достаточно того, что я умру однажды?

Нам не известно, "конец" наступит еще через 5 000 лет, или через 10 000 лет, или через 100 000 лет. Но почему конец должен быть в моей/вашей жизни? И, возможно, единственный настоящий "конец света" – это когда наше Солнце станет сверхновой через 5 миллиардов лет и сожрет землю.

4. Вполне вероятно, что идея "конца света" вовсе не была "концом". Вполне вероятно, что идея была выдвинута, чтобы говорить не о будущем, а о настоящем, любом настоящем моменте времени. "Конец" "инструктирует" настоящее соответствовать моральным идеалам.

5. Представление о том, что бог наказывает человечество болезнями, является очень нелестным взглядом на бога! Допустим, бог намерен наказать китайцев за преследование мусульман(?!), но при этом богу удастся наказать и многие миллионы некитайцев? Разве это не довольно неуклюже и несправедливо?

Злой папа собирается наказать нас? В самом деле? Какой человеческий отец наказывает своих детей болезнью и смертью? И что, человеческому отцу удается наказать невинных наряду с виновными, наказать тех, кто на самом деле не обидел? Наказание заслуживает серьезного рассмотрения.

6. Если есть бог, и если этот вирус – тест, то какой тест? Является ли вирус тестом наших ученых-медиков? Это испытание, чтобы увидеть, насколько кооперативными могут быть люди? Нужно ли проверять молодых людей, чтобы выяснить, есть ли у них моральное волокно для того, чтобы практиковать социальное дистанцирование от других молодых людей, с тем чтобы старшее поколение не заразилось?

7. То, что религиозные люди боятся смерти, интересно. Я почти подозреваю, что это признак глубокого бессознательного неверия – неверия в загробную жизнь, неверия в бога, неверия в душу, неверия в супер-натурализм.

Философы-атеисты встретили смерть со спокойствием. Это почему? Потому что они смирились с уничтожением своего существа. Смерть – это часть жизни. Мы прибываем, и мы уходим.

8. И, между прочим, даже если мы "не переживем" наших смертей и для нас лично нет загробной жизни, действительно ли мы будем говорить, что история всей многомиллиардной вселенной не имеет смысла? Почему история вселенной не имеет окончательного значения, даже если кто-то из нас является лишь временным игроком в драме?

Что если даже актеры, сыгравшие Гамлета и его мать Гертруду, скажут: "Мы сыграли главные роли в этой пьесе, но игра бессмысленна, если мы не сможем продолжать играть эти роли вечно?" Это было бы абсурдно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Ачарья Винод Кумар заявил, что летне-осенний сезон 2020 года может стать концом хаотической пандемии нового китайского коронавируса COVID-19 (подчеркнем: астрология – не наука).

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