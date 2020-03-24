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24 марта • обновлено в 23:29
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Комаровский разнес "богатеньких буратино" из-за коронавируса. Видео

3.4т
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Врач-педиатр Евгений Комаровский призвал украинцев не "штурмовать" больницы при подозрении на коронавирус, если потенциальные пациенты чувствуют себя нормально.

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Он обратил внимание на "толпы "богатеньких буратино", которые "осаждают" лечебные учреждения и поликлиники и требуют, чтобы их срочно обследовали на коронавирус". Соответствующее видео украинский доктор опубликовал на своем YouTube-канале во вторник, 24 марта (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Подобную ситуацию врач назвал абсолютно аморальной. "Если власти немедленно это не прекратят, то грош цена властям!" – эмоционально высказался он.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скрин видео

Комаровский подчеркнул: самое страшное, что может сделать человек, подозревающий у себя COVID-19, – "это выйти из дома самостоятельно".

"Это просто социальный бандитизм! Ты подозреваешь коронавирус – сиди дома! Это главное, что от тебя надо!" – заявил врач.

"А у нас показывают репортажи из больниц в центре столицы, где депутат рассказывает о том, что он себя неплохо чувствует. Если ты себя неплохо чувствуешь, чего ты сидишь в больнице?!

Больница – это место, где должны быть люди в тяжелом состоянии. Если вы не задыхаетесь, чего вы в больнице сидите, место занимаете и на себя отвлекаете ресурсы медицинских работников?" – возмутился Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский предупредил, что помимо защиты лица масками и рук перчатками необходимо прикрывать длинные волосы.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
вирус инфекция депутат болезнь врачи
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