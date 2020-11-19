Больница в Киеве переполнена пациентами с COVID-19, свободных мест не бывает. Репортаж из реанимации

Отделение интенсивной терапии в Киевской городской клинической больнице № 9, где принимают больных с тяжелым течением коронавирусной болезни, переполнено.

Об этом рассказала журналистка ТСН Наталья Нагорная, которая посетила медучреждение и увидела, как работает реанимация (чтобы посмотреть видеорепортаж, доскролльте страницу до конца).

Врач в защитном костюме Скрин видео ТСН

Чтобы попасть в отделение реанимации, журналистка надела защитный костюм Скрин видео ТСН

Один из медицинских работников этой больницы рассказал о загруженности палат с помощью анекдота.

"Доктор, что будет, если я умру? – Что будет, что будет, перестелим кровать и положим нового больного". В апреле это было анекдотом, сегодня – страшная правда", – сказал мужчина.

Медик также раскритиковал украинцев, которые не носят маски правильно. Он показал, что повязки нужно носить так, чтобы они закрывали нос. "Это стыдно!" – эмоционально сказал медик.

Медик раскритиковал украинцев за неправильное использование масок Скрин видео ТСН

Всего в этом отделении находится 10 больных. Как отмечается в сюжете, все они мечтают дышать самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября президент Украина Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий штрафовать граждан за неношение или неправильно надетую защитную маску в общественных местах.