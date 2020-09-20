В Киеве и 22 регионах запрещено ослаблять карантин. Полный список
В Украине по состоянию на 20 сентября к ослаблению карантина не готовы 23 региона.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Список показателей распространения COVID-19 и тестирования по регионам был опубликован на сайте Минздрава (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).
К ослаблению ограничительных мер не готовы Киев, а также:
Винницкая;
Волынская;
Днепропетровская;
Донецкая;
Житомирская;
Закарпатская;
Запорожская;
Ивано-Франковская;
Киевская;
Луганская;
Львовская;
Николаевская;
Одесская;
Полтавская;
Ривненская;
Сумская;
Тернопольская;
Харьковская;
Хмельницкая;
Черкасская;
Черновицкая;
Черниговская области.
По данным Минздрава, в столице и 22 областях превышен допустимый порог заболеваемости COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).
Самая худшая ситуация наблюдается в Тернопольской области (показатель 388,3 при норме 40 больных на 100 тыс. населения).
В пятерке худших также Черновицкая (214,8), Ивано-Франковская (160,8), Харьковская (153) области и город Киев (150,1).
Таким образом, из регионов Украины в список не готовых к ослаблению карантина не попали только Кировоградская и Херсонская области. Там показатели заболеваемости составляют 14,1 и 31 соответственно.
Ранее в перечне, где показатели заболеваемости превышали норму, было 20 регионов.
Как писал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро 20 сентября в Украине официально подтверждены 175 678 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2966 были обнаружены за прошедшие сутки.
Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе.