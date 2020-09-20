В Киеве и 22 регионах запрещено ослаблять карантин. Полный список

В Украине по состоянию на 20 сентября к ослаблению карантина не готовы 23 региона.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Список показателей распространения COVID-19 и тестирования по регионам был опубликован на сайте Минздрава (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

К ослаблению ограничительных мер не готовы Киев, а также:

Винницкая; Волынская; Днепропетровская; Донецкая; Житомирская; Закарпатская; Запорожская; Ивано-Франковская; Киевская; Луганская; Львовская; Николаевская; Одесская; Полтавская; Ривненская; Сумская; Тернопольская; Харьковская; Хмельницкая; Черкасская; Черновицкая; Черниговская области.

По данным Минздрава, в столице и 22 областях превышен допустимый порог заболеваемости COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).

Самая худшая ситуация наблюдается в Тернопольской области (показатель 388,3 при норме 40 больных на 100 тыс. населения).

В пятерке худших также Черновицкая (214,8), Ивано-Франковская (160,8), Харьковская (153) области и город Киев (150,1).

Таким образом, из регионов Украины в список не готовых к ослаблению карантина не попали только Кировоградская и Херсонская области. Там показатели заболеваемости составляют 14,1 и 31 соответственно.

Ранее в перечне, где показатели заболеваемости превышали норму, было 20 регионов.

Полный список. moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL: