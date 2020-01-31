Сегодня о новомодном: коронавирус из Китая. Ну, как же без обсуждения этой темы, да еще и экспертами из оккупации.

Соцсети ОРДЛО просто полыхают: "укропы наслали", "мы все умрем", "куда бежать", ну и что есть, что пить, чем лечиться.

Поэтому, естественно, не упущу момента, чтобы не поговорить, но скорее не о самом вирусе, пусть специалисты разбираются, а о том, что остается в тени этой животрепещущей темы:

— медицина в ОРДЛО

— отношение людей к своей жизни и безопасности в мирных частях Украины и на оккупированной территории

— фейки, как средство управления социумом.

Да, в ОРДЛО, так же, как и везде, настороженно говорят о новой угрозе — коронавирусе из Китая. Конкретно, что говорят, оставлю на сладкое.

Нам, как людям думающим, важны не "караул-караул", а увидеть всю проблему и со всех углов. Так сказать, создать картину 3D, рассмотреть, пощупать и осознать. В этом преимущество социума цивилизационного над эмодзи-управляемым социумом, двигаемом стадными инстинктами.

Любая угроза — это возможность сгруппироваться и вырасти, и как общество, и как личность. Любая беда — это экзамен на зрелость страны и общества.

Именно поэтому я так тщательно препарирую войну, ОРДЛО, пытаясь показать мирным частям Украины через это черное зеркало все трещинки на наших, пока еще мирных территориях.

И вот, если к войне в ОРДЛО привыкли и, вы удивитесь, не считают е основной угрозой для своей безопасности, то эпидемия (не обязательно коронавируса, любая) может существенно изменить ситуацию на оккупированных территориях.

Новости ОРДЛО сможет стать Украиной только если Украина станет ОРДЛО

Понятное дело, люди волнуются. Грех их в этом упрекать, особенно в условиях, где информация подается дозированно и искаженно.

Вот от этой точки мы и пойдем изучать тему.

В ОРДЛО нет правдивой информации, от слова совсем.

То, что подают их ОРДЛО-СМИ, это информация а-ля СССР: внешний враг — США, Украина (как видите, с 2014-го года Украина уступила первенство главной вражины "республик"), который всегда нападает, всегда аморален, всегда хочет захватить, всегда насилует-убивает, и при этом всегда загнивает экономически и вот-вот распадется.

Внутренняя информация: "республики" процветают, здесь все дешевле и бесплатно, здесь все качественней, чем у "укропов", хотя в России все еще качественнее. По уровню жизни "республики" перегнали все страны мира, к ним толпой едут инвесторы и везут деньги, чтобы вложить в "республиканские" нано-технологии 25-века.

Новости Луганда и Дырляндия хотят границы

Внешний друг: Россия всегда процветает лучше, чем "республики", скоро возьмет к себе, скоро всех победит, "деды воевали", скрепы, Россия ни причем.

Поэтому подведу итог этому пункту:

— если в ОРДЛО начнется эпидемия коронавируса (хотя, о чем это я, там уже 4 год бушует эпидемия СПИДа. ВИЧ, туберкулеза, сифилиса и гонореи с гепатитом), то СМИ-ОРДЛО и ведомства будут подавать неправдивую информацию и искажать данные.

Например, "в России никто не болеет, в "республике" никто не болеет, а в Украине все умерли, потому что живут в нищете, в грехе, нет лекарств и врачей, а вот в России и "республике" лучшие специалисты и нано-технологии".

Или, например, "вирус придумали американцы, чтобы убить все скрепное население, но нас спасает святая вода, лекарства не нужны, все в церковь, молитва, пост, ясновидящий старец предсказал, что Россию и "республики" вирус не затронет, а вот США и Украина вымрут".

Сейчас такая информация в ОРДЛО-СМИ подается о СПИД, ВИЧ, туберкулеза, сифилисе, гонореи и гепатитах.

Никаких отступлений от правил не будет ни для каких вирусов. Пропаганда в гетто превыше всего, в том числе и безопасности.

Смотрите, объяви сейчас ОРДЛО о том, что там бушуют эпидемии ВИЧ, СПИД, туберкулеза, сифилиса, гонореи и гепатитов, им бы пошла помощь, мировое сообщество любит вот такое. Это на 15 000 убитых в войне международному сообществу как бы все равно, а вот когда эпидемия, все в белых халатах, международные СМИ тревожно гудят "о, боже мой, бедные люди", тут на эмпатии можно сорвать джек-пот.

Вот, подай информацию "от нового вируса в Китае умерло в среднем, столько же, сколько от прошлогоднего гриппа в Европе, но в тысячу раз меньше, чем от передоза и водки в России", на эту новость никто бы внимания не обратил. Эмпатия, управление чувствами и эмоциями, эмодзи-программы, вот что управляет сейчас миром. От выборов до экономики.

Об эпидемиях болезней в ОРДЛО, о качестве медицины, о том, что люди там массово умирают от рака, что еще вчера здоровых людей выкашивает цирроз печени, рак головного мозга, рак крови, туберкулез почек, о том, что закрываются больницы, а оставшийся медперсонал это недоучки местных ПТУ и ВУЗов, которые не могут даже капельницу поставить, не то, что диагноз, да еще и правильный, можно прочитать только в соцсетях.

И вот еще, пока лично жителя "республик" любой позиции, проукраинской ли, пророссийской ли, "республиканской" ли не коснётся проблема здоровья, медицины, профессионализма врачей и эпидемий, он категорически будет отрицать ее наличие исходя из позиции "у меня такого не было, а значит, здесь его нет".

Одна моя хэйтерша из Свердловска, которая под каждый пост приносила кучу вони "вы все врете, республика процветает, вы предали свою малую родину", сникла после того, как ей удалили почку (туберкулез почки) и сейчас она собирает деньги по соцсетям для второй, туберкулез почему-то не поддается лечению российскими препаратами. А так да, в "республике" эпидемий нет, это все пропаганда укропов.

Поэтому, если в ОРДЛО начнется эпидемия коронавируса, мы вряд ли об этом узнаем. Они сделают все, чтобы скрыть эту информацию, ведь тогда мы должны будем закрыть КПВВ, а это рухнет бизнес решал, перевозчиков, "народной милиции", а народ взвоет, увидев настоящее "республики" в ценах, ведь придется жить на одну пенсию, если в Украину за второй поехать будет нельзя.

Поэтому в ОРДЛО врут и молчат обо всех видах заболеваний и эпидемий.

Удивительно, но факт. Когда я начала писать о том, что заявленные Аваковым реинтеграционные патрули в особом статусе Донбасса 3 "наших из МВД Украины" и 2 "не наших из МВД республик" столкнутся с тем, что 2 "ихних из мвд республик" будут на 100% наркоманы с ВИЧ или СПИД, туберкулезники с открытой формой, носители сифилиса и гонореи.

Такого отпора и угроз я давно не получала от "республиканских" СМИ и "народной милиции". Так как раскрыла тайну, которая может спугнуть договоренности. Вряд ли кто нормальный, пусть даже и коррупционный, и пророссийский из силовиков мирных частей Украины, решится ходить в одном патруле с таким контингентом, нести потом это в семью и умереть молодым и красивым. Ну, только если скроют эту информацию при реинтеграции от людей.

ОРДЛынские церберы агрессивнее всего реагируют на информацию именно о наличии и росте заболеваний в ОРДЛО и их неконтролируемости со стороны медицинской сферы.

Украинские же СМИ эту тему также обходят стороной. В темниках "не нагнетать, делать народ Донбасса невинной жертвой, а реинтеграцию привлекательной, Зеленский хочет просто остановить войну, там наши люди".

Кстати, безопасность страны, в том числе и от эпидемической угрозы, это тема и РНБО, и СБУ, но… То-то же. Тут и без новых вирусов есть над чем думать.

ОРДЛО граничит с РФ, и поток людей через не контролированные Украиной КПП там в разы выше, чем через КПВВ на линии разграничения.

На России масса рейсов в Китай, да и работающих в Китае в разы больше, чем в Украине, и уж тем более в ОРДЛО. То есть, шансов с привезти на Россию новый вирус значительно больше.

Но, закроет ли Россия границы с ОРДЛО в случае, если Россия окажется в эпицентре эпидемии коронавируса? Нет! Нет! И еще раз, нет!

Во-первых, ихтамнеты туда-сюда бегают, нужно оружие, снаряды, солдат подвозить регулярно, во-вторых, "народ Донбасса" (70% от работоспособных жителей ОРДЛО) работает на России, в-третьих, "республиканцы" ездят за покупками на Россию, в ОРДЛО все дорого, в-четвертых, в ОРДЛО нет своего производства продуктов настолько, чтобы прокормить "республиканцев" на период вакуума, нужно завозить продукты иначе-голод.

Ну, и политическая составляющая. Хотя, если "голод" и "политика", то вряд ли Россия будет принимать решения из мотивов сострадания, блокаду Ленинграду устроило ЦК КПСС, а не немцы.

Как вы поняли, у ОРДЛО нет шансов избежать эпидемии. Им все привозят из России, и это привезут.

На фоне массовой разрухи, задержки зарплат, закрытия больниц и урезания финансирования на все, вряд ли у большинства "республиканцев" есть денежно-продуктовые-лекарственные запасы на случай эпидемии.

Например, одна моя кума не признает лекарств и лечится только заговорами в церкви, а вторая просто не имеет денег, чтобы купить лекарства на запас, у нее дома нет ни банального анальгина с цитрамоном, что уже говорить о противовирусных или противогриппозных препаратах.

Даже если врач что-то и выпишет, в аптеках все дорого, все российское, украинское еще дороже и из-под полы, одни не будут лечиться, так как скрепы и православие, вторые — нет денег.

В ОРДЛО шахтерам дали по 20 за ноябрь 2019-го, остатки пришли на карты, но снять деньги невозможно — нет налички в банкоматах. В аптеках и магазинах у них нет терминалов для оплаты товара картой. Процветание, что с них возьмешь!

А готова ли мирная часть Украины к тому, что вот, раз, и на России эпидемия?

Будем закрывать границы или пожалеем "народ Донбасса" (часть людей едет в обход КПВВ через неконтролируемые КПП и через РФ), заробитчан, которые туда-сюда московскими поездами и как же тогда мир и политика?

А готова ли мирная часть Украины к тому, что вот, раз, и в ОРДЛО эпидемия коронавируса -остальные эпидемии мы же не признаем, мы величественно-беспечные в этом плане, так хоть об этой поговорим?

Будем закрывать границы или пожалеем "народ Донбасса", как же они без наших пенсий и товаров, и как же тогда мир и политика?

А вот здесь ОРДЛынцы сразу взвоют: мол, геноцид, притесняют, и будут ползти в Украину, чихая и температуря специально, чтобы любой ценой…

И тема эпидемиологическая сразу станет темой политической. И чтобы удержать эту стену, нужен характер и сила, и воля, политическая, как без нее, но…

Просто перестать стрелять реинтегрируется в просто перестать замечать проблемы. Это лучший метод еще со времен пионеров и эСССРии, все партийные работники и их дети помнят об этом.

Ну а теперь вкусненькое. В ОРДЛО проблема коронавируса тут же вынесла на поверхность всех православных ясновидящих, потомков Ванги, лечение святой водой, купание в церкви, заговоры, обряды, отпевания болезни (как правило, оно идет перед отпеванием усопшего от болезни), соборование, коронование….

Народ носится во соцсетям с предупреждениями "осторожно, зараженные вещи из Китая нужно прополоскать с уксусом, в марганцовке, прогладить и пропарить", "бананы нельзя кушать, кто покушает, тот", "перед употреблением пищу нужно 3 часа держать возле иконы, а лучше отнести в церковь" (ой, это лично мой кум пишет, он там диакон, очень хорошо зарабатывает, это его тема с болезнями и их лечением).

Ничего о масках, о мытье рук. Ой, о чем это я. Маски медицинские нужно покупать, а денег нет, но вы держитесь там, всего хорошего. А руки мыть не чем, воды в ОРДЛО нет, идет она по часам и не везде.

Я удивляюсь, как тут новый вид вируса не появился, ведь, завшивленность, тараканы, мыши, крысы, грязища повсюду.

А еще я вернусь в недалекое прошлое, чтобы показать, как простые люди, манипулируя сознанием друг друга, помогли РФ построить Лугандонию и продолжают это делать.

В 2014-м году мои знакомые, родственники, коллеги и соседи по городу Свердловск, Луганская область, меня слегка потрясли и ошарашили. После этого я пересмотрела свое отношение к людям, эмоциям и соцсетям.

Началось все мирно, соседка позвала через забор поговорить по-девочковски. Мы всегда так делали, вечером, еще и чай умудрялись пить, хотя рядом калитка и скамейка, но, вот так, вися на заборе, было как-то удобно и по-детски. Она была вся почерневшая, как от горя, осунувшаяся. Я ее понимала, по городу мотались казаки в кубанках, танки, ихтамнеты и другие "степные братья" в триколорадках. Я даже представить не могла, что у нее друге отношение к этому триколорадному аду. Как же, у нее высшее образование, она не глупый человек, учитель биологии, да она такая же, как и я, за Украину, ведь если я за Украину, значит все за Украину.

У нас в школе живут наши мальчики,- начала она, — ну, ты поднимешь,- многозначительный взгляд, — из России, вернее, из Чечни, они приехали спасать нас от укропов. Такие культурные, не то, что укро-быдло, читают Достоевского, ходят в нашу школьную библиотеку. Женщинам место уступают. Так вот они нам по секрету сказали, чтобы мы предупредили своих, тех, кто за Россию и СССР, что ночью укропы пустят в город газ, хлорно-фосфорно- гексидиновый, и все умрут. Нужно заложить окна мокрыми простынями, собаку в дом забрать и открыть холодильник, этот газ холода боится.

Я сползала с забора.

Об этой истории, я писала часто, но первый раз публично рассказала тогда же, летом 2014-го года, когда начала вести свой блог "Все будет Украина" под псевдонимом Олена Степова.

Эта история, как и жители моего города, и вот даже соседка Ира — учитель биологии, увековечены в книге "Все будет Украина или Истории из зоны АТО", так как вот эти банальные, казалось бы, глупые, несуразные, пугательные истории, они не просто юмор или памятник человеческой глупости, они часть войны, часть менталитета жителей Донбасса и всякого советского человека с лучшим в мире образованием.

На панике, фейках, вранье, скрепах, безграмотности, информационном манипулировании эмоциями был заложен фундамент войны, и может стоит его начать разрушать, как вы думаете, я вот с 2014-го года под него копаю.

Заметьте, моя соседка думала так же, как я: она даже представить не могла, что у меня друге отношение к этому триколорадному спасению. Я же такая же, как и она, за Россию, ведь если она за Россию, значит и все за Россию.

Так я поняла, что все оценивают мир по себе, по своему личному пространству и тому, чем оно заполнено.

Потом я много встречала таких людей. Если у меня этого нет-значит, ни у кого нет. Если со мной это не случилось, значит, этого не могло быть. И даже узкодонецкое: если вы не жили в Донецке, то вы не жили на Донбассе.

Как-то под мою статью о 90-х в Луганске и Свердловске, написанную на личных воспоминаниях, пришел молодой патриот из Донецка 1998 года рождения и доказывал, что на его Пролетарке в Донецке так никогда не жили, и я все выдумываю, и шахтёры никогда не матерятся, так как его папа шахтер-интеллигент.

Социальный нарциссизм. Это, как социальный импринтинг. Раскрывается внезапно, закрыть его невозможно.

Например, в ОРДЛО жители думают об Украине исходя из личной жизни в ОРДЛО: если здесь так-то и в Украине так же, зачем тогда выезжать.

А жители мирных частей Украины не воспринимают статьи о бандитском беспределе, бандитизме и насилии в ОРДЛО, об убийствах, грабежах, налетах, задержаниях за телефон в руках, за нарушения комендантского часа, по обвинению в шпионаже против "республик", так как "такого не может быть, а где милиция, суд, закон, вот у меня такого никогда не было, и в нашем городе тоже, значит"…

Для критического большинства жителей ОРДЛО "наши мальчики" из РФ с оружием в руках были воплощением ангелов света, им прощали все в них не видели угрозы и плохого.

Как-то на Донбассе в 2014-м испарилось (как и в 90-е кстати) самое лучшее в мире советское образование, и вот, учителя, как моя соседка, с умным видом распространяли по "своим" информацию о наполнении города газом, вот как воздушного шарика, куба, домика закрытого типа, без окон и дверей, который проникал только в дома "чужих укропов" и за трогал дома "своих", каким-то образом газ заходил в конкретный город (видимо как-то чувствуя границы города) и даже поднимался на уровень 9-го этажа, ведь выше домов не было…

Эта газовая истерия длилась всю весну и лето 2014-го. Чем только укропы не травили несчастных жителей Свердловска: пару ядерных бомб в центре города, хлор-гексидин, фтор, фосфор, хлор-горчично-парализующий, гексоген…

Все выходили в 12 ночи на улицу и принюхивались – уже травят или еще мешкают, негодяи.

Из Ровеньков и Краснодона звонили всю ночь- ну, шо у вас, уже началось, а у вас, тю, у нас же завтра…

И все без исключения люди, жители Луганской области (но, слышала и за Донецких такое) именно пророссийской и просоветской позиции, сбросив с себя остатки цивилизации, знаний и образования, несли разумное, доброе газовое в соцсети, друзьям, знакомым, спасая от угрозы, провоцируя ненависть к Украине, панику, лелея любовь к России, как к спасителю.

Да, на утро, я ехидно поинтересовалась у соседки, чего ж так и не травонули никого. Она не моргнув глазом, на полном серьезе ответила, -"я уверена, это наши мальчики постарались, слышала, всю ночь гупало, это они хлорные снаряды над городом сбивали"…

Больше мы не общались. Я уехала не предупредив никого из родственников, соседей и не попрощавшись. Не было с кем. Своих земляков, свердловчан, ровенчан, луганчан, краснолутчан, краснодонцев и даже дончан, я встретила уже здесь, в мирной части Украины.

Историю про газо-хлого-гексидин, рассказывали мне все, как основную, поменявшую их мировоззрение и отношение к окружающим.

Сейчас в ОРДЛО разносится истерия про коронавирус от укропов, зараженные бананы из Китая, и многое другое.

Когда начнут бомбить ОРДЛО короновирусными-хлоро-гексидиновыми бомбами, я буду бдить, чтобы не промазали. Я же хунта или как?

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