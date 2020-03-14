Коронавирус и простуда: главные отличия в симптомах. Инфографика

Коронавирус, простуда и грипп в основном имеют разные симптомы, по которым возможно определить заболевание.
Таблицу с различиями в симптомах разных вирусов опубликовало DW (чтобы посмотреть инфографику, проскролльте новость до конца).
pixabay.com
Так, наиболее часто у больного коронавирусом появляются повышенная температура и сухой кашель, но чихания нет.
При простуде пациенты жалуются на чихание, боль в суставах, насморк и боль в горле.
У гриппа, кроме повышенной температуры и кашля, симптомы усталости, боли в суставах и головной боли.
dw.com
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 марта в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки количество инфицированных выросло более чем на девять тысяч человек.
Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.
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