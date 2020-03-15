Медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса COVID-19.

Как пишет dw.com, согласно исследованиям, помимо генетической предрасположенности, решающим фактором является образ жизни. Мужчины, как известно, чаще ведут более нездоровый образ жизни, чем женщины. Выяснилось, что в Китае, например, курят около 52% всех мужчин, тогда как доля курящих женщин не дотягивает и до трех процентов.

Вместе с тем, по данным ВОЗ, именно мужчины значительно чаще погибают от коронавирусной инфекции, чем женщины: в середине февраля уровень смертности от SARS-CoV-2 в Китае составлял 2,8 % для мужчин и 1,7 % – для женщин.

Коронавирус и курение: медики объяснили опасную тенденцию

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2003 году в Гонконге при вспышке атипичной пневмонии. И даже обычным гриппом мужчины обычно заражаются чаще женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые излечились от коронавируса COVID-19 могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.

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