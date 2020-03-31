"Не зная, кто открыл группы крови у человека -
Вы ничего не знаете по иммунологии!"
проф. А.Е. Вершигора, 1991
Не зря армейский медальон вмещает краткую информацию про бойца, а группа крови на нем указывается обязательно. Именно с 1900 году, австрийский ученый и будущий Нобелевский лауреат - Карл Ландштейнер, своим открытием групп крови, решил проблему ее свертывания при переливании от человека к человеку. Он показал разницу групп крови по свойствам "красных кровяных телец" - эритроцитов. Так появилась система АВО групп крови О (1) - первая, А (II) - вторая и В (III) - третья, а чуть позже была открыта и четвёртая группа — АВ (IV).
То, что мы - люди, все генетически разные, наверное, никто не будет спорить. И не зря в народе говорят - родные или чужие люди по крови. Наша ДНК в своем генетическом коде несет около 20-25 тысяч генов, а например, у вирусов – их около 10 тысяч, а у некоторых растений (кукуруза) – более 50 тысяч! Издавна, частая несовместимость разных групп крови при переливании полностью подтверждала факт биологического разнообразия людей. Около 80 лет назад, тот же Ландштейнер и его коллега Винер открыли в крови еще одни особые антигены, которым дали название "резус" (Rh). Они могут быть (Rh +), а могут и отсутствовать (Rh -) во всех группах крови системы человека (АВО). Подавляющее большинство наших славянских народов резус-положительны (около 85%). Это важно знать и контролировать эти свойства при человеческих родах и особенно при переливании крови, ибо это может грозить гемолизом - разрушением эритроцитов. Помимо систем АВО и Rh на сегодняшний день открыто еще около тридцати различных систем группы крови. Клинически наиболее важными из них являются системы Kell, Kidd и Duffy. Это важно в современном мире для исследования крови от доноров.
Ученые давно уже изучают распределение различных генетических маркеров крови для каждой нации, в основном по географическому признаку. И различия между людьми реально значительные. Уже наработано атлас групп крови и их распределение по различным странам мира. Так, первую О-группу крови чаще всего встречают со значительной частотой почти у всех народов, но распределена она неравномерно. Самая высокая частота этой группы крови (более 40%) наблюдается в Европе: Ирландии, Исландии, Англии, Скандинавских странах. Меньше О-группы в азиатских странах — Китае, Монголии, Индии, Турции. В этих странах таких людей в два раза меньше, чем в Европе. Тут больше людей с группой крови В. А допустим, индейцы Южной и Северной Америки во всех сохранившихся на сегодня племенах имеют только О группу крови.
Именно в средине ХХ столетия были показаны закономерности в географическом распределении групп крови системы АВО, как результат обширных эпидемий в прошлом. Ученые анализировали в основном пандемии оспы и чумы. Они показали, что большинство вирусов обладают поверхностными антигенами, которые очень похожи на антигены групп крови человека. Антиген В кишечной палочки подобен групповому антигену В-крови человека. Очень многие штаммы вирусов, которые вызывают грипп, парагрипп, пневмонию и другие инфекционные заболевания, содержат антигены, напоминающие А-антиген группы крови человека. Тут следует отметить, что наш - человеческий геном, вообще можно сказать в определенной мере, "нашпигован" вирусными генами! Установлено, что многие последовательности ДНК людей в прошлом были вирусами, которые когда-то пришли "в гости", да так "в гостях" и остались. Отсюда и учение о вирусной природе рака у человека к примеру. Гены ретровирусов (вызывающих СПИД) в природном состоянии вируса, записаны на его геномной молекуле РНК. Когда эта вирусная РНК попадает в клетку, а уникальный фермент (ревертаза) снимает с неё ДНК-копию, которая потом встраивается в человеческую хромосому (ДНК), и клетка переподчиняется вирусу. Кстати, существование этого фермента, еще в 1960 году анонсировал в Киеве, наш легендарный ученый - академик С.М. Гершензон. Но, к сожалению, Нобелевскую премию чуть позже присвоили американцам, которые просто не знали его публикаций из-за цензуры в СССР, описавши этот факт в своем письме к нему.
Дак вот, и вирусы и любые другие микробы начинают взаимодействовать с антигенами организма человека и прежде всего - с антигенами определенной группы крови. Такое родство часто приводит к печальным последствиям при контакте инфекционного возбудителя с человеческим организмом. Прежде чем начать борьбу (например с коронавирусом), организм должен распознать его. Иммунным ответом и защитой есть выработка антител против этого чужеродного антигена. Эти антитела (сыворотка) связывают его и препятствуют его размножению. Но если вирус имеет антигены, подобные антигенам крови человека, то иммунный ответ тормозится, потому что против собственных компонентов в крови защитные антитела не вырабатываются. Вирус, таким образом "дурит" иммунную систему крови и организма в целом, начинает постепенно размножаться, человек заболевает. На это, как правило, надо время. Поэтому, определенное время (несколько дней, а иногда недель) человек является носителем вируса (инкубационный период), после чего болезнь переходит в активную стадию.
Учеными установлено, что географическое распространение групп крови человека имеет прямое отношение к механизму узнавания иммунной системой "своих" и "чужих" структур. Известен факт, когда европейцы, с целью истребления индейских племён в Северной Америке, сбывали им вещи больных, умерших от оспы. Индейцы с группами крови А и АВ вымирали целыми племенами, поскольку никогда не имели дела с оспенной инфекцией. А самой устойчивой к вирусу оспы оказалась первая группа крови - О. Она и стала единственной во всех племенах, которые сохранили изолированный образ жизни и не вступали ни в какие контакты с другими жителями Америки. В литературе известны эти факты, а благодаря работам археологов эти выводы подтвердились. В костях индейцев, живших много веков назад, определили А — и В-антигены, что прямо свидетельствует о существовании этих групп крови. Отбор при оспенной вирусной инфекции оказался очень жёстким, если не сохранил ни одну из этих групп. Известна также гипотеза Фогеля — Петтенкофера, когда после эпидемии оспы в одном из районов Индии из 200 человек, заболевших оспой, 106 (50%) имели А-группу крови. А среди не заболевших частота этой группы была лишь 25%. Гипотеза стала доказанным фактом.
По закону биологии, человеческий плод, наследует от отца и от матери в одинаковой степени генетическую информацию. Поэтому наследственное вещество имеет двойную структуру: одна часть от матери, а другая от отца. Большинство наших генов существует в двух копиях на каждой из двух цепочек ДНК - напротив друг-друга. Каждому будущему ребенку, один из родителей передает на основе случайного выбора по одной из этих копий, и гены встречаются в разных версиях - аллелях. Из них, есть версии более сильных генов (от папы или мамы), а есть послабее. Говоря о наследовании групп крови, необходимо иметь в виду, что: у славянских народов - самая распространенная группа - первая (О), а сам редкая - четвертая (АВ). Так вот учеными, на сегодняшний день, статистически показано, что люди именно со второй группой (А) в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, чем люди с первой группой (О) — в 1,3 раза реже. При этом, было показано, что возраст и пол не оказывают влияния на это распределение.
Отсюда вывод первый - позитивы от обладания определенной группой крови - определенно доказаны, но не в том объеме, чтобы забыть про все виды профилактики, защиты и борьбы с вирусами и другими патогенами!
Наверное уже никто не будет удивляться возможным "сюрпризам", допустим, от какой-либо атипичной пневмонии, или от мутировавшего вируса гриппа в будущем. Если чума в XIII–XIV веках воспринималась как "гнев небесный", то сегодня, человечество однозначно должно сделать вывод о том, что такое "не уважительное" и "безалаберное" обращение человека с биосферой вполне может поставить под угрозу его существование на Планете.
Вывод второй - эволюция человека является не отъемлемой частью эволюции биосферы. Она невозможна без систематического изменения частот генов в популяции, где вирусы - неотъемлемая часть этой эволюции. Продолжается ли эволюция в настоящее время? На мой взгляд - безусловно! Хоть человек и достиг вершины своего эволюционного древа, но его биологическое совершенствование (так-же как и вирусов) все-же исключать нельзя.
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