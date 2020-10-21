Коронавирус и грипп увеличат смертность в шесть раз, – врач из Израиля

Украине следует готовиться к увеличению количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом и смертей.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Последнее исследование, проведенное в Ливерпуле, показывает, что смертность при гриппе вместе с коронавирусом в шесть раз выше", – сообщил он.

В этом контексте медик подчеркнул важность соблюдения базовых санитарных правил.

"Если люди не будут носить маски, не будут соблюдать дистанцию и так далее, то рост будет. Это обычная простая ситуация. Не будете носить маски и мыть руки – будут рост и смерти. Будете носить маски и мыть руки – не будет этого. И не надо никаких карантинов", – подчеркнул врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Черновцах медики зафиксировали случай одновременного инфицирования пациента гриппом и коронавирусом. Болезнь предполагает стремительное развитие и может привести к смерти человека.