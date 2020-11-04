В ВОЗ назвали два уникальных признака, отличающие коронавирус от гриппа

COVID-19 может отличаться от гриппа двумя уникальными симптомами – потерей обоняния и вкуса.

Об этом на брифинге в Женеве рассказала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн. Заседание транслировалось пресс-службой ВОЗ в Twitter.

Моэн подчеркнула, что грипп и коронавирус могут циркулировать в организме человека одновременно. Поскольку обе болезни имеют похожие симптомы, рекомендуется немедленно сделать лабораторный тест на COVID-19.

Представительница ВОЗ сообщила, что если у человека пропало обоняние или ощущение вкуса, тогда выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп.

"Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза", – отметила Моэн.

Она добавила, что беременным и людям из группы риска следует обратиться к врачу сразу после появления характерных симптомов ОРВИ. Важно не ждать появления серьезных симптомов.

Всем остальным людям с легкими симптомами рекомендуется самоизолироваться. Однако если возникают проблемы с дыханием, высокая температура и другие тяжелые симптомы, следует немедленно проконсультироваться с семейным врачом.

Карта распространения коронавируса:

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые определили траекторию COVID-19. Отмечается, что дистанция в 1,5 метра может не "спасти".