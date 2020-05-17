Как и предполагалось, на конец недели РФ таки перегнала Испанию по количеству инфицированных коронавирусом. Согласно последней сводке, там зарегистрировано 281 752 случая заражения, а у Испании пока 276 505. Правда, Испания еще не подала сводки за предыдущие сутки, но в последние дни там был суточный рост примерно 1,5-2 тыс, и потому если там не будет зафиксировано какой-то аномально сильной вспышки, то РФ так и останется впереди Испании. Тем самым, она практически гарантированно вышла на 2 место в мире по количеству инфицированных граждан. Штаты имеют 1,5 миллиона и их уже вряд ли кто-то сможет догнать в принципе.

Из этого расклада можно сделать некоторые предварительные выводы. Абсолютные цифры заражения говорят о том, насколько легко вирус распространялся в той или иной стране. Да, население стран различное и часто отличается в разы или десятки раз, но тем не менее, в границах этой страны вирус имел где-то меньше препятствий, а где-то – больше, и в итоге получились именно эти абсолютные цифры.

Выводы же из них напрашиваются такие. Первый и самый важный касается того, что пока нет какого-то важного элемента схемы распространения именно этого вируса, в связи с чем, вынужденно рассматриваются именно абсолютные показатели. Пока не будет обнаружен какой-то важный и пока ускользающий от исследователей фактор, так оно и будет.

Дело тут вот в чем. Как можно заметить, наиболее активное и агрессивное распространение вирус получает в каких-то замкнутых группах людей: домах престарелых, детских домах, круизных лайнерах или военных кораблях. Там процент зараженных доходит до половины и останавливается лишь после того, как эту замкнутую группу либо расселяют по разным локациям, либо принимаются активные меры по разделению зараженных и "чистых" членов групп со всеми мерами биологической защиты.

А вот если нет этих самых замкнутых групп, то все выглядит не так очевидно. Так, уже известно, что аэропорт Париж Руасси и Лондон Хитроу монтируют специальные тепловизионные системы, которые по определенным алгоритмам сканирования температуры тела пассажиров, будут указывать на пассажиров с аномалиями, внешне похожими на проявление заражения коронавирусом.

Интересна последующая процедура. Таких пассажиров отделяют из общего потока и подвергают процедурам тестирования. И в общем, процедура выглядит логично и стройно, если бы не одно "но". Оба эти аэропорта принимают международные и межконтинентальные рейсы. Проще говоря, пассажиры многих самолетов летят по 5-10, а то и более часов в одном самолете.

Если вирус передается так, как мы себе это сейчас представляем, то за эти 10 и более часов очень большая часть пассажиров обязана заразиться. По крайней мере, если заражение происходит прямо в самолете, то скорее всего, только что заразившиеся пассажиры не дадут никакой тепловой сигнатуры для установленных сканеров. А раз так, то теряется сам смысл такого тестирования.

Тем не менее, сканеры стоят денег, а новые процедуры существенно изменяют пассажиропоток в аэропортах. С учетом того, какие потери понесла гражданская авиация всего мира, вызывает сомнение то, что будут вкладываться серьезные средства в меры, которые бесполезны по определению.

Причем, делается это в столицах стран, которые пережили если не самые крупные, но одни из самых мощных вспышек эпидемии, а потому – они имеют собственные опыт и собственное представление о мерах безопасности. Отсюда следует, что 10 часов нахождения в замкнутом пространстве пассажирского салона – не ведут к безусловному заражению пассажиров.

В самом деле, в самом начале пандемии говорили о том, что вирус активно мигрирует при температурах ниже 20 или 25 градусов. Но как оказалось, в жаркой Индии, Турции, Перу и некоторых других страна, людей заразилось не меньше, а то и больше, чем в более холодных странах и уж тем более, больше чем это показал Китай. В общем, есть какой-то фактор, который мы просто упускаем и который работает как понижающий или повышающий коэффициент всей этой формулы.

Этот утерянный и крайне важный фактор, вынуждает делать выводы о том, что мы сейчас имеем из наличных данных. Думаю, что по количеству зараженных, в каждой конкретной стране, можно судить о качестве правительства в целом, на тактическом уровне.

Допустим, что правительство понятия не имело о том, что такое может произойти. Как мы теперь знаем, демократические процедуры могут поднять в правительство такой "спец отлов", что там нет ни знаний, ни понимания того, как функционирует государство и в каких областях, оно действует самостоятельно, поскольку это ее функции. А здесь речь идет о безопасности и жизни всего населения страны.

Ну хорошо, они не понимали, что такие угрозы ложатся на плечи правительства, но когда уже поняли, можно было делать правильные вещи уже исходя из того, что первый тайм проигран вирусу полностью. Значит надо отыгрываться во втором тайме. Если это не удалось и дальше, то это – второй минус именно правительству, поскольку оно не смогло назначить на нужные посты людей, которые способны понять проблему и найти нужные варианты реагирования.

Третий критерий – смертность. Это уже показатель стратегии данного правительства, поскольку речь идет уже об уровне медицины и как следствие – ее готовности разгребать последствия общего промаха правительства. Чем выше общая смертность – тем хуже у правительства со стратегией. Но тут есть еще дин показатель, который не слишком часто можно увидеть в открытом виде.

Смертность среди врачей показывает уже не ширину проблемы с медициной, а ее глубину. Это говорит, что правительство неспособно даже обеспечить медиков тем, что сохранит их здоровье и жизнь, а значит – сохранит возможность спасать жизни людей. Более того, это означает, что медики специально не готовились к подобным ситуациям, поскольку будь это иначе, они бы уже трубили тревогу настолько сильно, что любое правительство, которое приходит во власт через демократические процедуры, просто не могло бы на это не среагировать.

Ну и еще один момент, который пока трудно оценить, поскольку он только начался, а именно – последствия снятия карантинны мер и других мероприятий. Если правительство и здесь допустит ошибку, то получит новый всплеск заболеваемости и смертности. Это уже при том, что всем понятен масштаб угрозы и ее суть. Но пока это – оставляем за скобками и возвращаемся к статистике.

Из нее следует, что самым неудачным правительством, которое проявила пандемия, оказалась администрация США. За Штатами выстроилась РФ и это при том, что там статистика давно является явлением, родственным проституции, с одной стороны и жанру сказки в литературе, с другой. Ну и далее – по списку.

Но сама эта статистика показывает чудовищные аномалии в том, какие данные показал Китай и РФ. Просто вспомним, что эпицентром пандемии стал город Ухань в Китае и что оттуда, на самом подъеме эпидемии, выехало несколько миллионов человек. Именно они разнесли вирус по миру и началась пандемия. То есть, выехавшие в Италию, Францию, США и другие страны китайцы, вызвали там локальные вспышки заболеваемости, а ведь они ездили не только за границу, но и по самому Китаю и вот в полуторамиллиардном Китае, такого переноса вируса не произошло и страну не накрыла многоочаговая эпидемия, как это случалось в США, например. И это при том, что плотность населения в Китае – кратно выше. Уже одно это или сравнение с Перу, где вирус распространился на большее количество людей, говорит о том, что Китай подал не статистику, а набор цифр.

Примерно то же самое происходит и в РФ у которой при соспоставимосм с Испанией количестве зараженных, смертность в 10 раз ниже. Можно только представить, под каким предлогом там списывали эти смерти.

Ну и общий вывод примерно такой. Большая часть правительств стран, у которых больше 100 тыс инфицированных и тысячи погибших, оказалась неготовой к эпидемии. Часть из них была прямо предупреждена своими специалистами о том, какая катастрофа грозит стране, но не предприняли надлежащих мер. Из них – подавляющая часть продемонстрировала неготовность собственной медицины к работе в этих условиях.

Все вместе формирует безусловную вину правительств за бестолковые и безответственные действия, но ни одно правительство не признало собственной доли вины в случившемся. Рекорды ставит Дональд Трамп, который сгружает всю вину на Китай. Да, вина на Китае безусловно лежит, но не вся. Штаты – крупная, развитая и богатая страна. У нее были силы и средства быстро и грамотно среагировать на угрозу и Китай не виноват в том, что первое лицо оказалось неспособным принимать быстрые и правильные решени.

В старые времена, после подобных катастроф, чтобы смыть позор, люди как минимум, подавали в отставку, а некоторые и стрелялись. Но времена пошли не те. Сейчас правят люди без малейшего представления о чести и допустив такие катастрофы, в своих странах, даже не подумали о том, что именно ты – повел свою страну и не выполнил своих обязанностей тогда, когда это было нужнее всего. Все сидят по своим местам с умным видом борцунов и еще что-то там рассказывают о собственных подвигах. Вот в таком позоре мы и живем потому, что такой позор избираем на выборах.

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