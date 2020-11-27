Эпидемиолог – политикам: благодаря вашим действиям мы в з*днице, вы привели страну к локдауну

Единственным выходом в борьбе с пандемией COVID-19 для Украины на сегодня осталось внедрение жесткого локдауна, потому что "других системных мер государство не приняло".

Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эксперт довольно эмоционально высказался о ситуации, когда его попросили прокомментировать необходимость локдауна. Как сказал он, страна оказалась "в з*днице".

"Я хочу действительно поблагодарить присутствующих членов правительства и народных депутатов за то, что у нас ежедневно регистрируется 600 случаев заболевания медиков COVID-19. Хочу поблагодарить за то, что нету никакой вообще социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, наших пенсионеров..." – сказал эпидемиолог.

"Хочу еще раз поблагодарить вас всех. Вы со своей задачей справились. Вы привели страну к локдауну, и только благодаря вашим действиям, как и правительства, так и народных депутатов, мы очутились в такой, извините за выражение, з*днице полной", – подытожил Александрин.

Напомним, военный эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что эффективным будет введение в Украине локдауна на 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова также выступала в "Право на владу". Она посетовала на экономические проблемы из-за карантина и "пригрозила" власти тем, что лидеры мнений могут "начать жаловаться" многомиллионной аудитории.

Артистка также оправдалась за свой скандальный концерт в Харькове, где нарушались нормы карантина.