Коронавирус COVID-19 связали с развитием аутоиммунных заболеваний

Ученые заметили развитие аутоиммунных заболеваний у пациентов, больных коронавирусом COVID-19. Они могли появляться во время инфекции и после нее.

Об этом говорится в научной работе исследователя из Колумбии Карлоса Каньяса, сообщают "Известия".

После заражения коронавирусом у некоторых пациентов развивалась системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз.

"Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования", – написал ученый.

Речь идет о повышенной усталости, боли в суставах, мышечных болях и других состояниях. Отмечается, что при COVID-19 происходит подавление иммунной системы, что, возможно, провоцирует развитие аутоиммунных процессов.

Науке пока неизвестен четкий генетический механизм возникновения таких патологий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, японские ученые выяснили, что коронавирус остается активным на коже человека в течение девяти часов, что в пять раз дольше, чем вирус гриппа.