Украина и целый ряд стран закроют границы из-за коронавируса: вернут ли деньги за туры и кого не впустят

Сегодня СНБО приняла решение о закрытии границ Украины для иностранцев, а самим украинцам посоветовали на время никуда не ездить. Некоторые страны тоже закрыли свои границы.

В то же время туристические компании серьезно снижают цены на отдых в Египте и заманивают украинцев дешевыми турами.

Стоит ли соглашаться в такое время на зарубежный отдых, можно ли спасти свои деньги, уплаченные за тур в страну, где уже есть зараженные СOVID-19, и как быть, если ты оказался в стране, где вдруг закрыли границы – читайте в материале OBOZREVATEL

Какие страны закрыты?

В связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в 13 стран. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе ведомства.

В МИД советуют никуда не ездить

"Это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики Египет, ОАЭ, Турецкой Республики, королевства Таиланд, государства Израиль. Это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга. Мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", – отметили в пресс-службе МИД.

Страны, которые, по данным МИДа Украины, уже ввели карантин – это Италия, Франция, Германия, Израиль и США. Также в МИДе подчеркнули, что США с 13 марта ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из стран ЕС.

"Ограничения на въезд в Соединенные Штаты касаются, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ – Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Тур через месяц, но ты решил не ехать. Вернут ли деньги?

Если ты уже купил тур заранее, но в связи с коронавирусом решил не ехать, сразу нужно подготовиться к потерям. Они будут, вопрос только в том, в каком количестве и при каких условиях вам вернут потраченные деньги. Но в первую очередь нужно внимательно почитать договор, заключенный с туроператором, где должны быть описаны случаи отказа от поездки и штрафные санкции. Так считают эксперты, с которыми поговорил OBOZREVATEL.

Отдых в Италии пока под вопросом facebook/onlinetours.travel

"Вопрос возврата денег решается в рамках Закона Украины о туризме. Туроператор готов вернуть туристам деньги, кроме тех, которые он потратил на организацию поездки. Если оплачены отель и авиабилет, и это подтверждено, и их вернет гостиница и авиаперевозчик, клиенту вернут деньги в размерах, определенных договором, заключенным между туристом и туроператором", – сказал OBOZREVATEL глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

Правда, по его словам, многое зависит от отношений туроператора с владельцем отелея и авиаперевозчиками.

"Там есть свои определенные моменты, в том числе система штрафов. Многое зависит от того, будет ли нынешний карантин признан форсмажором в конкретной стране, куда запланирована поездка. Если турист отказывается от тура в страну, где нет угрозы заболевания коронавирусом, он должен понимать, что понесет определенные потери", – говорит Голубаха.

Европа закрывается от всех facebook /apuliatravelguide/photos

По его словам, в Украине нет четко прописанного в законодательстве пункта форс-мажора.

"И взаимоотношения между туроператором и гостиницами, а также авиакомпаниями – больше находятся в плоскости договоренностей, чем каких-либо судебных или иных разрешений", – подчеркнул Игорь Голубаха.

Последствия коронавируса – это форс-мажорные обстоятельства. Так считает старший партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", адвокат Роман Марченко.

"Если принимающая страна не может обеспечить безопасность туристов, деньги должны быть возвращены в полном объеме. Но если это безопасная страна, а вы просто не хотите лететь, вы потеряете", -– говорит Марченко.

Если не спешить, можно и вообще ничего не потерять. Об этом говорит эксперт по туризму, редактор Турпрофи Валерия Овсяник

"Авиакомпании из-за пандемии могут отменить рейсы, в таком случае авиаперевозчик должен вернуть 100-процентную оплату. Если отели закрываются, то возвращают деньги в полном размере. Внимательно смотрите договор – в какой срок можно вернуть свои деньги без потерь", – советует Овсянник.

Красивые виды пока в прошлом facebook/italiaunoduetre/photos

По ее словам, если уже понятно, что потеряешь деньги, лучше тянуть до последнего.

"Одна из школ Днепра заранее купила автобусный тур для учеников в Италию. Но из-за карантина решила отказаться. По договору им могли вернуть только 75%, поскольку туроператор уже заплатил отелю, и отказ был за месяц до поездки. Родители школьников были с этим не согласны. Но потом Италию закрыли, им предложили поменяли тур на сентябрь. Они ничего не потеряли", – рассказывает Овсянник.

Что делать, если оказался в стране, которую при тебе закрыли на карантин?

Прежде всего не паниковать. А сразу нужно обращаться в несколько инстанций.

Позвонить туропературу.

Обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

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Написать о проблеме в соцсетях.

"Если вы находитесь в стране, в которой вдруг объявили карантин, и вы не знаете, что делать, прежде всего нужно звонить туроператору, который должен решить вопрос с вылетом. Или определиться с вашим временным нахождением, если вы остаетесь", – говорит Голубаха.

Правда, как считает Валерия Овсяник, неизвестно, как туроператору удастся решить вопрос с вылетом.

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"В первую очередь нужно спросить, каким образом вы будете меня вывозить? В Европу не летают чартеры. Только регулярные рейсы. Тогда вопрос к авиакомпании. Туроператор может предложить выехать на автобусе, но, если его не пустят на границе, он будет просто не в состоянии выполнить свои обязательства. В таком случае нужно быть готовым к тому, что придется выбираться самому, а с туроператором говорить о компенсации расходов. Или ждать, пока вопрос с эвакуацией, как в Ухани, будет решать централизованно государство. Но на это лучше не надеяться. Недаром же государственные органы сейчас не рекомендуют никому куда-то ездить. Они просто не смогут решить этот вопрос", – говорит Овсянник.

Хуже, если человек там заболел. "Страховка, которую мы покупаем при выезде за границу, не покрывает лечение коронавируса. Об этом уже объявили страховые. Они не рассматривают пандемию, как страховой случай. И тут тоже придется рассчитывать только на себя", – говорит Овсяник.

В Египет упали цены, но народ не хочет ехать

Цены на туры в Египет упали больше, чем в два раза. На одном из сайтов мы нашли предложение – all inclusive на двоих на 8 дней за 8 тысяч гривен.

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"Есть предложения и по $130 на человека, $520 на семью. Такого еще не было! И это на полный пансион. Египет – самое массовое направление сейчас, особенно зимой. Но при этом, хоть в Египте наиболее спокойная эпидемиологическая ситуация, украинцы стали бояться куда-либо ехать. Туроператоры уже сокращают свои программы", – говорит Овсяник.

Цены на путевки у многих упали на 30% буквально в последнюю неделю. А в МИДе к тому же не рекомендуют поездки и в Египет, и в Турцию. Турция отменила даже начало туристического сезона из-за коронавируса.

"На сегодняшний день в связи со шквалом негативной информации про коронавирус возросло количество отказов от поездок, в том числе и в те страны, где нет никакой угрозы по вирусу. В частности, в Египет и в Турцию", – говорит Игорь Голубаха

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При этом цены на туры в Египет и Турцию, по словам Голубахи, упали почти вдвое.

"Турция и Египет – страны, которые сильно зависят от туризма. Поэтому они делают все возможное для того, чтобы в рамках паники как-то защищать свои отрасли. С другой стороны, отраслевые ассоциации, например, в Турции, обращаются к своему правительству по поводу налоговых послаблений и льготному кредитованию отелей, которые будут простаивать. Вместе с тем они надеются, что паника и ситуация с коронавирусом будет взята под контроль. И будет понятно, когда откроется сезон и возобновятся авиаперелеты", – говорит Голубаха.

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