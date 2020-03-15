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15 марта • обновлено в 19:00
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Что будет, если в Украине введут режим ЧП из-за коронавируса: пояснение

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В случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины могут ввести режим ЧП, который уже действует в Черновицкой области.

Это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов госвласти, учреждений и предприятий, передает "РБК-Украина". Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы.

В случае с коронавирусом в странах вводятся следующие ограничения:

  • закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

  • закрываются театры, кино и музеи;

  • запрещены массовые мероприятия;

  • может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

  • учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

  • медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

  • запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

COVID-19: что будет, если в Украине введут режим ЧП

COVID-19: что будет, если в Украине введут режим ЧП

Коллаж

В самом инфицированном регионе Украины – Черновицкой области (2 случая) – губернатор Сергей Осадчук выступил с заявлением о введении чрезвычайного положения вечером 13 марта. Режим ЧП начал действовать с 14 марта и будет длиться по 3 апреля.

"Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", – сказал он.

Самым важным в данном случае, по словам чиновника, является самоизоляция. Все садики, школы и вузы региона закрыты. Должны прекратить работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты.

Исключение – продуктовый сектор. Аптеки и поликлиники также продолжат работу.

Какие страны уже ввели режим ЧП из-за COVID-19:

  • Болгария;

  • Словакия;

  • Венгрия;

  • Чехия;

  • Литва;

  • Латвия;

  • Эстония;

  • Испания;

  • США.

Карта распространения COVID-19 по миру:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
болезнь запрет
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