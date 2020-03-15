Что будет, если в Украине введут режим ЧП из-за коронавируса: пояснение

В случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины могут ввести режим ЧП, который уже действует в Черновицкой области.

Это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов госвласти, учреждений и предприятий, передает "РБК-Украина". Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы.

В случае с коронавирусом в странах вводятся следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

COVID-19: что будет, если в Украине введут режим ЧП Коллаж

В самом инфицированном регионе Украины – Черновицкой области (2 случая) – губернатор Сергей Осадчук выступил с заявлением о введении чрезвычайного положения вечером 13 марта. Режим ЧП начал действовать с 14 марта и будет длиться по 3 апреля.

"Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", – сказал он.

Самым важным в данном случае, по словам чиновника, является самоизоляция. Все садики, школы и вузы региона закрыты. Должны прекратить работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты.

Исключение – продуктовый сектор. Аптеки и поликлиники также продолжат работу.

Какие страны уже ввели режим ЧП из-за COVID-19:

Болгария;

Словакия;

Венгрия;

Чехия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Испания;

США.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

Первая жертва коронавируса в нашей стране – 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

Она недавно вернулась из Польши, где, предположительно, и заразилась COVID-19. Пациентка скончалась 13 марта.

В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали с COVID-19.

В Черновицкой области, по последним данным, зафиксировано уже два случая заболевания. Таким образом (на 15 марта) официально подтверждено три случая коронавируса на территории Украины.

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