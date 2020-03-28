Главная Новости
28 марта • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирус был в Украине еще в январе? Бывший санврач пояснил критичность ситуации

2.6т
Читать материал на украинском

Коронавирус мог прийти в Украину еще в январе, но поскольку не было тестов, не было и подтверждений.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, не было абсолютно никакой возможности для диагностики коронавируса.

Коронавирус был в Украине еще в январе? Бывший санврач пояснил критичность ситуации

pixabay.com

"Чтобы вы понимали, у нас ежегодно от пневмонии умирает около 5 тысяч человек. В 2009 году после пандемии свиного гриппа отдельно начали вести статистику по гриппозным пневмониям. Тогда было тысяча случаев, но мне кажется, эти цифры – пальцем в небо", – отметил он.

По словам Протаса, из 5 тысяч пневмоний – 100 гриппозных.

"Бывают отдельные годы, когда это количество резко растет – в 2015-2016 году мы имели около 400 смертей. Тогда был новый штамм вируса гриппа, более агрессивный", – подчеркнул экс-санврач.

Он добавил, что других вирусов гриппа около 20, а в Украине вообще случаи не расшифровываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось до 310 человек. Все они подтверждены лабораторно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Святослав Протас
Место
Украина
Теги
врачи вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги