Коронавирус был в Украине еще в январе? Бывший санврач пояснил критичность ситуации

Коронавирус мог прийти в Украину еще в январе, но поскольку не было тестов, не было и подтверждений.

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Как рассказал в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, не было абсолютно никакой возможности для диагностики коронавируса.

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"Чтобы вы понимали, у нас ежегодно от пневмонии умирает около 5 тысяч человек. В 2009 году после пандемии свиного гриппа отдельно начали вести статистику по гриппозным пневмониям. Тогда было тысяча случаев, но мне кажется, эти цифры – пальцем в небо", – отметил он.

По словам Протаса, из 5 тысяч пневмоний – 100 гриппозных.

"Бывают отдельные годы, когда это количество резко растет – в 2015-2016 году мы имели около 400 смертей. Тогда был новый штамм вируса гриппа, более агрессивный", – подчеркнул экс-санврач.

Он добавил, что других вирусов гриппа около 20, а в Украине вообще случаи не расшифровываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось до 310 человек. Все они подтверждены лабораторно.

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