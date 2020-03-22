Коронавирус бушует в Украине и мире. Данные на 22 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире продолжает набирать обороты. Вспышка COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года, уже 3 марта добралась до Украины. Первый случай заболевания был зафиксирован в Черновцах.

Власти Украины пошли на радикальные меры и ввели ряд ограничений в связи с быстрым распространением заболевания в Европе. В Киеве с понедельника, 23 марта, полностью остановится общественный транспорт. Карантин в Украине з-за коронавируса ввели 12 марта, предварительно он продлится до 3 апреля.

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Коронавирус в Украине espreso.tv

Что известно:

Коронавирусом в Украине заразились уже 47 человек. Еще один случай был зафиксирован во временно оккупированном Крыму.

Из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

В Киеве число заболевших COVID-19 тоже выросло. Мэр столицы заявил о 10 инфицированных, тогда как Минздрав подтвердил 7 заболевших.

Пандемия унесла более 13 тыс. жизней, всего в мире заболели более 307 тыс. человек.

Больше 92 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания.

Главное за 22 марта:

05:00 – На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81 345 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи) и Испания (25,4 тысячи). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,4 тысячи граждан. Такие данные опубликованы на сайте проекта университета Джонса Хопкинса.

01:00 – Сотрудник охраны премьера Италии заразился коронавирусом. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительственном дворце, сам премьер не инфицирован.

00:50 – Власти Италии приостановит свою производительную деятельность, за исключением самой необходимой в условиях пандемии коронавируса. Об этом в ночь на 22 марта заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

00:40 – Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией был выявлен в Уганде.

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