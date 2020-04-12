Коронавирус бушует в Украине и мире. Данные на 12 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире продолжает набирать обороты. Первый случай в нашей стране был зафиксирован в начале марта в Черновцах, а сегодня вирус добрался и до единой области, которая до этого оставалась не затронутой им, – на Николаевщине COVID-19 заразились двое жителей, вернувшихся из Польши.

В нескольких странах мира, где вспышка вируса идет на спад, начинают ослаблять карантин. Зато в Украине во многих областях предложили ввести комендантский час, а Черновицкая область, где зарегистрировано больше всего больных, на несколько дней закрыла все, учитывая продуктовые магазины.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

rbc

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 2513 человек. Умерли 73 человека, 79 удалось вылечиться.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 48, Житомирской области – 45, Винницкой – 40 и Черновицкой области – 39.

В целом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 409, Киеве – 396, Ивано-Франковской области – 274, Тернопольской области – 208 и Винницкой области – 151.

Пандемия унесла более 108 828 жизней, всего в мире коронавирусом заболели больше 1 780 315 человек.

Более 404 тысяч человек на планете излечились от заболевания.

Главное за 11 апреля

06:50 – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху временно запретил зарубежные рейсы в страну, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в связи с коронавирусом в специально отведенных отелях, сообщает The Times of Israel.

06:30 – По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в Китае, откуда в декабре прошлого года распространился по всему миру коронаврус, за последние сутки COVID-19 был обнаружен у 99 человек.

04:00 – Врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита в интервью OBOZREVATEL рассказал, что коронавирус будет накрывать мир несколькими волнами, пока не использует свой потенциал и не инфицирует 70% населения планеты.

03:09 – В мире распространяется три штамма коронавируса COVID-19 – тип А, тип В и тип С. Исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря прошлого по март этого года.

02:38 – Больной коронавирусом премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон идет на улучшение, пишет Reuters.

02:00 – По данным командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, в рядах армии зарегистрировано еще 7 случаев заболевания COVID-19.

01:09 – Рабочая группа Минздрава провела проверку на Прикарпатье, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19 в Украине. По состоянию на 11 апреля в области подтверждены 17 летальных случаев, в основном, погибшие – люди в возрасте 55-60 лет.