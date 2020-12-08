Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2020 году

Представители Google в Украине назвали самые популярные запросы, которые украинцы искали в интернете в 2020 году.

Результаты соответствующего анализа прошлых лет были интересными и несколько неожиданными, пишет "24 Техно". В нынешнем году большинство из них оказались вполне ожидаемыми.

что такое пандемия;

что такое коронавирус;

что такое локдаун;

что такое дефолт;

что такое ауф.

как сшить маску;

как сделать антисептик для рук;

как лечить коронавирус;

как передается коронавирус;

как правильно носить маску.

Алексей Навальный;

Джо Байден;

Александр Лукашенко;

Михаил Ефремов;

Ким Чен Ын.

Кстати, Оксфордский словарь (Oxford Dictionaries) в 2020 году не смог выбрать традиционное "слово года" из-за большого количества резонансных событий, произошедших за данный период. Поэтому пришлось назвать несколько слов и выражений.

В список попали: белорусский (из-за событий на президентских выборах страны), коронавирус, пандемия, социальная дистанция, социальная изоляция, локдаун, COVID-19, WFH (Work from Home – работа на дому), пузырьки поддержки (social bubble), импичмент, vote -by-mail (голосование по почте), Black Lives Matter и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "локдаун" назвали словом 2020 по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Использование этого слова на сайтах, в книгах, газетах и на телевидении увеличилось на 6 000%.

В десятку слов года также попали те, что связаны с пандемией: "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", а также "бессрочный отпуск" и "ключевой работник".