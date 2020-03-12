Коронавирус атакует Украину на Пасху: иммунолог предупредил о вспышке болезни

В Украине может увеличиться количество заболевших коронавирусом, когда украинцы будут возвращаться из Италии домой на Пасху.

Такое мнение "Гордону" высказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно", – рассказал медик.

Эпидемия коронавируса

Лапий допустил, что некоторые случаи заболевания будут упускаться в Украине. Ведь наша страна не такая закрытая, как например Туркменистан или КНДР.

При этом иммунолог предположил, что вспышка заболевания после лета с приходом осени может возобновиться с большей силой.

"Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших из числа заболевших составляет 2%, в Италии – около 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей пожилого возраста. Но пока это только гипотеза", – рассказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

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