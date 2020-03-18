Коронавирус атакует Украину: кто уже заразился и в зоне риска. Постоянно обновляется

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по Украине. По состоянию на обед 18 марта подтверждено 15 случаев заражения, две смерти и 205 подозрений на COVID-19.

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Главные цифры на 18 марта:

15 зараженных;

2 умерших;

205 сообщений о подозрении.

15 официально подтвержденных случаев заражения

По состоянию на 18 марта в Украине официально подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом – два с летальным исходом. 10 человек в Черновицкой области (1 летальный), 4 в Киевской и 1 в Житомирской (летальный).

Первая жертва COVID-19 - 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом приехала домой в Радомышль.

Вторая жертва – 33-летняя Татьяна из Черновицкой области. У неё была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга. Врачи черновицкой больницы, где она умерла, считают, что смерть наступила именно из-за этой болезни, а не из-за коронавируса. Хотя родные женщины утверждают, что Татьяна не раз обращалась к врачам, но они не оказывали ей помощи. Также госпитализированы 5 человек, которые с ней контактировали.

18 марта стало известно, что народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом – вероятно, после поездки на курорт Куршевель. Изначально нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался в недуге.

Также в Киеве COVID-19 подтвердили у военного пенсионера. Он общался с другом, у которого были признаки ОРЗ. К другу недавно приезжали родственники из-за границы.

Сергей Шахов

205 подозрений с начала года

С начала 2020 года поступило 205 сообщений о подозрении на коронавирус. Причем сейчас количество резко увеличивается: за 17 марта поступило 41 сообщение о подозрении болезни.

В частности, Киевская область отправила 14 подозрений, Днепропетровская - 5, Донецкая - 3, Закарпатская - 3, Ивано-Франковская - 3, Винницкая - 3, Черновицкая - 1, Ривненская - 2, Сумская - 2, Тернопольская - 2, Херсонская - 1, Черкасская 1, Николаевская - 1.

Коронавирус в Украине delo.ua

А 18 марта сообщили о госпитализации 24 заболевших во Львове – у всех наблюдаются симптомы COVID-19. Они молодого возраста и недавно вернулись из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 марта, в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса.

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