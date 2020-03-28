Коронавирус все жестче атакует Украину и мир: статистика на 28 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в европейских странах.

В Украине пандемия за несколько дней удвоила количество больных. В ответ на вспышку вируса в нашей стране приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

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Данные о коронавирусе по Украине и миру на 28 марта Ведомости

Что важно знать об атаке коронавируса

Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 5 человек, вылечились четверо.

В стране лабораторно подтверждено 310 случаев. Только за сутки в Украине обнаружены 92 новых случаев.

Во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены более 597 тысяч человек, 27 365 погибли, 133 366 вылечились.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии – 9134 случаев. COVID-19 заболели 86 498 человека.

В Китае за сутки зафиксировали 54 новых случаев коронавируса, всего зафиксировано 81 905 случаев заболевания.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Главное за день, 28 марта

05:14 – Оккупанты свезли в "Артек" детей на праздник "русского мира" во временно оккупированном Крыму. При этом они проигнорировали карантинные ограничения, которые соблюдают во всем мире из-за пандемии коронавируса.

03:15 – Турция полностью закрывает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородные перевозки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Укринформ".

02:00 – Четверо пассажиров скончались от коронавируса на круизном судне у тихоокеанского побережья Панамы, сообщает Reuters. Более 130 человек на борту имеют симптомы коронавирусной инфекции, минимум у двух из них подтверждено заболевание.

01:51 – В Иране 480 человек умерли и более 2,8 тысяч нанесли ущерб здоровью, употребив метанол в качестве "лекарства" от коронавируса.

01:04 – В Тернопольской области COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов. У малыша – воспаление легких.

01:01 – Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса и спасение всего мира от общей трагедии на полностью пустой площади Святого Петра, на которой обычно собирается много народу.

00:42 – По поручению президента Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры готовит решение, предусматривающее обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы.

00:27 – Экономика США вступила в глубокую рецессию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. На фоне этого президент Дональд Трамп подписал пакет финансовой помощи, который стал крупнейшим в истории страны, пишут американские СМИ.

00:17 – В Одессе подтвердился шестой случай заболевания COVID-19. Это женщина 1963 года рождения, вернувшаяся из Франции.

00:12 – Количество подтвержденных случаев заражения резко выросло в Тернопольской области – до 43 (утром 27 марта сообщалось о 25).

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