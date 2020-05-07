В Украине появились рассадники коронавируса: дети и пожилые под ударом

В детском доме "Надія", что в селе Мокрец Киевской области, вспышка коронавируса – заболели шесть человек, пятеро взрослых из обслуживающего персонала и один ученик 5-го класса. По предварительным данным, болезнь у всех проходит без особых осложнений, они изолированы, однако ребенок пока лечится в инфекционном отделении районной больницы Броваров.

Это уже не первый случай инфицирования вирусом в детских домах, на днях похожая история случилась в одном из интернатов Запорожья, где живут 120 детей. Там коронавирусом заболел 7-летний ребенок, еще у пятерых подозрение, все дети и работники интерната проходят тестирование. Кроме детдомов, вспышку COVID-19 фиксируют в домах престарелых. В частности, в конце апреля в Одессе было подтверждено пять случаев, трое из них – медики. Недавно коронавирус обнаружили у 24 жителей и пятерых сотрудников пансионата в поселке Зазимье Киевской области.

OBOZREVATEL разбирался, может ли коронавирус массово распространяться по детдомам, общежитиям, домам престарелых, тем самым повторяя сценарий Италии и Франции, где смерть прошлась именно по таким закрытым коллективам.

Что произошло в детдоме "Надія"

Первый случай инфицирования там подтвердили еще 1 мая у помощницы воспитателя. Она заболела 23 апреля, через два дня обратилась к врачу и только 28 апреля, из-за очевидных симптомов COVID-19 (потеря обоняния и вкуса) пациентку направили на ПЦР-тестирование. Результат оказался положительным. Врачи протестировали весь персонал приюта и детей – всего 48 человек. 2 мая получили шесть положительных результатов. Оказалось, вирус подцепили пятеро взрослых и один ребенок, ученик 5-го класса.

Детский дом "Надія" Фейсбук детского дома "Надія"

Всего в детском доме проживают 32 ребенка, за которыми ухаживают 16 сотрудников: три воспитателя, столько же помощников, два повара, по одному социальному педагогу, врачу, фельдшеру и пять работников административно-хозяйственного персонала. Сейчас все они изолированы, там дежурит медсестра.

OBOZREVATEL пытался дозвониться до администрации, чтобы выяснить подробности, однако директор не брал трубку.

Ответили только в районной администрации Броваров, мол, "детей и работников учреждения обеспечили средствами защиты и продуктами питания. Соответствующие службы провели дезинфекцию. В "Надії" установили круглосуточный санитарно-карантинный пост".

"В селе говорят, что в "Надії" заболел персонал, но трагедии из этого у нас не делают. Людей не боятся, камнями в них, как было в Санжарах, не бросают. Они изолированы, в селах спокойно. Кроме этого детдома, в районе есть по одному-двое больных, но это единичные случаи. Мы здесь практически без контактов. Те, кто работают в Киеве, на работу не ездят. Электрички же не ходят, а своего транспорта у людей мало", – рассказали OBOZREVATEL в Калиновском сельсовете, куда административно входит село Мокрец.

Приюты в зоне риска

Украинский эпидемиолог Людмила Мухарская утверждает, что коронавирус имеет все шансы для массового распространения в закрытых коллективах, типа детских домов, пансионатов для пожилых людей, общежитиях. Она приводит пример Италии и Франции, где очень высокая зараженность вирусом и смертность фиксировалась именно в таких местах. В частности, во Франции только на начало апреля в закрытых заведениях умерло 15 тысяч человек. А в Италии дома престарелых стали настоящими эпицентрами смертности – за месяц количество умерших увеличивалась как минимум вдвое.

"Вирус имеет все шансы распространяться и в наших закрытых коллективах, потому что люди там живут компактно, имеют общую посуду, достаточно тесно общаются между собой. Может переболеть очень много людей и не только коронавирусом. В таких условиях будет распространяться любой возбудитель. Сам по себе коронавирус не возникнет, его должен кто-то занести. Это может быть посетитель или персонал, проживающий за пределами заведения. Высока опасность в домах престарелых, там в основном живут люди группы риска", – уточнила врач.

Коронавирус в домах престарелых в ЕС eadaily.com

По ее словам, предотвратить массовое распространение коронавируса по закрытым группам – общежитиям, детским домам и пансионатам престарелых – можно только посредством разведения контактов. Это когда инфицированный человек или носитель вируса просто не попадает в такие коллективы. Или же обслуживающий персонал может проживать рядом с людьми, которым помогает.

"В пансионатах и общежитиях необходимо проводить усиленную дезинфекцию, а общение между людьми минимизировать. Риск заразиться велик. В домах для престарелых все пользуются общими столовыми и туалетами, это значит, что инфекция может передаваться по воздуху. То же самое в общежитиях: общий туалет, душ, кухня", – добавила заведующая лаборатории гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского (Киев) Алла Мироненко.

Коронавирус в ЕС атаковал пансионаты для пожилых людей

Эксперты Лондонской школы экономики считают, что в Европе почти половина смертей от коронавируса пришлась на дома престарелых и инвалидов. Прежде всего это касается Италии, Испании, Франции, Ирландии и Бельгии.

В Великобритании власть тоже признала, что эпидемия опустошает дома престарелых. Шведы говорят, что не могут справиться с защитой пожилых людей. А в США, в штате Нью-Джерси, в одном из таких пансионатов в морге, рассчитанном на четыре человека, обнаружили 17 погибших. Все смерти в результате вспышки коронавируса. Всего там умерло 68 человек, включая двух медсестер.

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