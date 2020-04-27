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27 апреля • обновлено в 15:05
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"Будет братская могила!" Коронавирус атаковал украинские СИЗО: заключенные бунтуют, персонал увольняется

1.3т
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Пенитенциарные учреждения Украины могут стать благодатной средой для распространения коронавируса. В следственных изоляторах уже появились первые подтвержденные случаи COVID-19. Персонал пишет рапорты на увольнение, а заключенные начали бунтовать.

Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

"Будет братская могила!" Коронавирус атаковал украинские СИЗО

По информации источников OBOZREVATEL, только что подтвержден COVID-19 и в Кропивницком СИЗО. Подозреваемый в грабеже 23-летний мужчина поступил в СИЗО 13 апреля. Его вывозили на следственные действия, где он, предположительно, и подцепил коронавирус.

В ближайшее время в этом следственном изоляторе может произойти вспышка опасной инфекции.

"Дело в том, что у парня большой круг контактных лиц – как среди заключенных, так и сотрудников изолятора", – сообщил источник.

Тревожная ситуация и в других пенитенциарных учреждениях. По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 26 апреля в Мариупольском СИЗО коронавирус подозревают у четырех задержанных – сейчас они находятся в изоляционных боксах.

В Одесском СИЗО среди персонала и задержанных якобы нет никого с подозрением на COVID-19. Однако, по информации OBOZREVATEL, 23 апреля по линии Интерпола в Украину передали уведомление о том, что у двух экстрадированных в Молдову был подтвержден коронавирус.

СИЗО в Одессе

СИЗО в Одессе

По словам Денисовой, уже сделано 103 теста сотрудникам учреждения и 46 – заключенным. Результаты ожидаются 28 апреля.

В СИЗО в Черновцах 23 апреля приняли больного с подтвержденным COVID-19. По нашей информации, начальник изолятора два дня пытался помешать этому, однако на него все же надавили из Министерства юстиции.

А 25 апреля, в субботу, произошел бунт заключенных. Они забаррикадировались в камерах, стали резать вены – сотрудникам СИЗО пришлось применить силу. Персонал, в свою очередь, стал писать рапорты на увольнение.

В СИЗО в Черновцах заключенные устроили бунт. Причиной стало то, что в изолятор приняли больного коронавирусом

В СИЗО в Черновцах заключенные устроили бунт. Причиной стало то, что в изолятор приняли больного коронавирусом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова еще 7 апреля проверила Киевский следственный изолятор. На своей Facebook-странице она рассказала, что обнаружила много нарушений. В частности, в камерах не проводилась дезинфекция, персонал не имел средств защиты от заражения, а еду выдавали в использованных пластмассовых коробках.

Также Денисова сообщила, что в СИЗО не выполняют противоэпидемических мероприятий. Омбудсмен рекомендовала руководству изолятора быстрее исправить ситуацию и направила в Минюст акты реагирования с соответствующими рекомендациями. Проверкой занялась и прокуратура.

Омбудсмен Людмила Денисова в Киевском СИЗО

Омбудсмен Людмила Денисова в Киевском СИЗО

Скриншот из видео

Однако персонал пенитенциарных учреждений считает это попыткой "найти козлов отпущения", хотя причина такого плачевного положения кроется в отсутствии нормального бюджетного финансирования.

Сотрудники нескольких пенитенциарных учреждений на условиях анонимности рассказали OBOZREVATEL, что очень остро стоит вопрос с обеспечением масками, защитной спецодеждой и антисептиками. Соответственно, под угрозой как сотрудники, так и заключенные.

"Становится страшно – как за персонал, так и за самих заключенных. По сути, последние пару лет мы с ними в одном положении, а не сегодня-завтра СИЗО станут братскими могилами! Мы не готовы к пандемии коронавируса, а Минюст просто забил на систему. Что вам сказать, да я форму последний раз получал в 2014 году, а вы говорите – коронавирус! Сейчас нам практически прямо говорят: все необходимое для защиты ищите сами! На селекторном совещании межрегиональных управлений и Минюста замминистра сказала, что ей надоело слушать о нехватке необходимого. И что масками она, мол, сама себя обеспечивает", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Если хлорка, хлоросан в некоторых учреждениях есть в избытке, то антисептиков, масок – критично мало.

"На наше учреждение выделяется два литра антисептика в день! Это даже не смешно. Как эти два литра распределить на персонал, заключенных, а также сотрудников полиции и адвокатов?! Практически все, что у нас есть, это "спонсорская помощь". Например, от заключенных, у которых есть возможность найти на свободе маски и т.д., или же от благотворительных, религиозных организаций", – добавил он.

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Персонал пенитенциарных учреждений считает, что без нормального финансирования, обеспечения защитной спецодеждой и т.д. скоро все будут повально заражены.

Тем временем Кабинет министров инициировал досрочное освобождение из украинских тюрем около двух тысяч заключенных. Соответствующий проект закона правительство подало в Верховную Раду.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Тема
Коронавирус
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
Теги
Министерство юстиции Украины тюрьма Лукьяновский СИЗО
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