Королевская пришла в Раду с “блокатором вирусов” и иконкой в телефоне, но без маски

Народного депутата от ОПЗЖ Наталью Королевскую заметили в Верховной Раде с “блокатором вирусов”, прикрепленном к лацкану пиджака, и иконкой под чехлом мобильного телефона.

Снимок выложил в Facebook фотограф Ян Доброносов. Также женщина была в медицинских перчатках и с защитной маской, повешенной на ухо.

Бейджики-”блокаторы вирусов” пользуются популярностью в России. Их надевают на себя многие политики и звезды. Носил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пока не заболел COVID-19 в мае.

Медики не раз заявляли, что "блокатор вирусов" в виде бейджа, который предлагают в качестве средства защиты от коронавируса COVID-19, является способом заработка на панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков купил себе "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19. Медики же сходятся на том, что эта вещь не более, чем попытка заработать на панике.