Королева Британии получит вакцину от COVID-19 без льгот в порядке очереди – СМИ

Королева Великобритании Елизавета II получит вакцину от коронавируса в течение нескольких недель, а затем публично сообщит об этом, чтобы побудить сделать прививку большее количество людей.

Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники. Как говорится в сообщении, 94-летняя королева и ее супруг, 99-летний принц Филипп будут привиты от COVID-19 без льгот, в порядке очереди первой волны вакцинации, под которую подпадают лица старше 80 лет, включая жителей домов престарелых.

Ожидается, что оба они примут предложение сделать инъекции вакцины по рекомендации своих врачей.

Эксперты в сфере общественного здравоохранения считают, что если королева и ее супруг расскажут общественности о вакцинации, это может иметь большое значение в борьбе с дезинформацией, которую распространяют противники прививок, пишет газета.

В то же время придворные, по данным Daily Mail, опасаются, что все это может быть расценено как "политизация" королевской семьи и вторжение в медицинскую тайну ее членов.

Как известно, в 1957 году Елизавета II сообщила, что ее дети принц Чарльз и принцесса Анна получили прививки от полиомиелита, чтобы развеять опасения относительно вакцины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за пандемии коронавируса впервые за 32 года королева Елизавета II и принц Филипп изменят место празднования Рождества.