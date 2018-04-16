"Тупая п...." Одиозный украинский бизнесмен выругался матом в адрес Ницой

Владелец крупных торгово-развлекательных центров, блогер и писатель Гарик Корогодский нецензурно выругался в адрес детской писательницы Ларисы Ницой, которая заявила об "отстреле пол-Киева" во времена СССР из-за украинского языка.

На своей странице в Facebook известный бизнесмен назвал ее "тупой п...., которая раздрачивает общество".

По словам Корогодского, он учился в русскоязычной школе, однако вместе с одноклассниками отлично ладили с детьми из украинской школы, с которыми у них было общее футбольное поле. Кроме того, блогер утверждает, что всегда без проблем общался с украиноязычными соседями.

"Получается, госпожа Ницой переехала в Киев защищать украинскую речь. Тяжело не назвать ее тупой п...й, которая раздрачивает общество. Но я справляюсь, ведь я воспитанный мальчик, на двуязычии воспитанный", - эмоционально высказался одиозный бизнесмен.

Отметим, что пост Корогодского вызвал шквал обсуждений в сети. За сутки пост лайкнули около 1,5 тысяч человек, более 70 распространили.

Лариса Ницой и Гарик Корогодский Коллаж "Обозревателя"

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Facebook вспыхнула горячая дискуссия о притеснении украинского языка в Советском Союзе.