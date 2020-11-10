Корогодский призвал предпринимателей к протесту против карантина выходного дня

Марина Лисничук Общество 13:40, 10.11.2020 Обновлено: 14:39, 10.11.2020

Украинский миллионер, совладелец ТРЦ Dream Town и основатель благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский призвал украинцев присоединиться к митингу против введения в стране карантина выходного дня.

В частности, он позвал всех предпринимателей 11 ноября прийти на протестную акцию под Кабинет министров. Об этом известный меценат написал на своей странице в Facebоok.

Прежде всего Корогодский выразил убеждение, что лучше уже ввести в Украине триальный карантин и закрыть все. В том числе запретить курсирование маршруток, работу метро – пойти на полный локдаун.

"Это точно работает в других странах... Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетов", – возмутился он.

Корогодский уточнил, что протестная акция в среду начнется в 10:00. Также предприниматель пообещал, что ее участники будут оперативно освещать все с места события.

Пост предпринимателя и мецената
Facebook Гарика Корогодского

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