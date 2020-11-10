Корогодский призвал предпринимателей к протесту против карантина выходного дня
Предприниматель и меценат обозвал украинское правительство
Он заявил, что лучше уж закрыть все, чем вводить такие ограничения
По его словам, так делают в других странах и это действует
Украинский миллионер, совладелец ТРЦ "Dream Town" и основатель благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский призвал украинцев присоединиться к митингу против введения в стране карантина выходного дня.
В частности, он позвал всех предпринимателей 11 ноября прийти на протестную акцию под Кабинет министров. Об этом известный меценат написал на своей странице в Facebоok.
Прежде всего Корогодский выразил убеждение, что лучше уже ввести в Украине триальный карантин и закрыть все. В том числе запретить курсирование маршруток, работу метро – пойти на полный локдаун.
"Это точно работает в других странах... Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетов", – возмутился он.
Корогодский уточнил, что протестная акция в среду начнется в 10:00. Также предприниматель пообещал, что ее участники будут оперативно освещать все с места события.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
Позже глава Минздрава пояснил, что Кабинет министров Украины в среду, 11 ноября, будет обсуждать вопросы по карантину выходного дня. Хотя он и не смог точно сказать, сколько продлятся более жесткие ограничительные меры.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский отметил, что временный карантинный режим в выходные примерно на несколько недель поможет избежать локдауна. По его словам, вскоре в украинских больницах должно появиться до ста тысяч новых коек для больных коронавирусом.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за локдаун из-за коронавируса и пояснила, почему это необходимо.
Также в Минздраве назвали единственную цель карантина выходного дня в Украине.