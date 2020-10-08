Кормышкин о лечении COVID-19 на Николаевщине: коровы и свиньи живут в лучших условиях

Председатель партии "Наш край" на Николаевщине Юрий Кормышкин на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧП показал, в каких ужасных условиях лечат больных ковидом. Он обратился к и.о. председателя ОГА Татьяне Стахевич и сообщил, что ему запретили ремонтировать 3 инфекционное отделение Областного центра лечения инфекционных заболеваний и продемонстрировал соответствующее письмо. Об этом сообщает Пресс-служба партии "Наш край".

Юрий Кормышкин показал фотографии, где запечатлено неудовлетворительное состояние инфекционного отделения больницы.

"Что вы делаете? Мы из бюджета как бизнес не берем ни одной гривны. Лучше бы каждый из вас приехал в выходной день и помог перенести доски, или еще что. Это же не в рекомендациях писать - запретить ремонт. Коровы и свиньи живут в лучших условиях, чем вы предлагаете людям, которые болеют COVID-19", - отметил Кормышкин.

Также он напомнил о давлении из-за ремонта на и.о. директора Областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову за то, что в отделении начался ремонт.

"Наш край", в своей программе "12 шагов для развития родного края", выступает за качественную и повсеместно доступную медицину.

"Covid-19 продемонстрировал полную неспособность отечественной медицины бороться с такими масштабными эпидемиями. Система здравоохранения призвана обеспечить предоставление качественных медицинских услуг жителям громады. Ключевые задачи системы здравоохранения в обществе - доступность, качество, срочность. Мы будем предоставлять лучшие социальные условия для привлечения в громады квалифицированных медиков. Мы будем инициировать областные специализированные медицинские программы, в том числе с привлечением благотворительных фондов", - отмечается в программе партии "Наш край".