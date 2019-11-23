"Кормили свиней трупами": опубликованы неизвестные ранее фото Голодомора

В сети опубликовали ранее неизвестные фото Голодомора 1932-133 годов, сделанные австрийским инженером Александром Винербергером, работавшим на харьковском заводе "Пластмасс".

Соответствующие кадры из тогдашней столицы советской Украины предоставила его правнучка Самара Пирс, передает "Радио Свобода".

Власть изымала и уничтожала все фотодоказательства, свидетельствовавшие о Голодоморе, и лишь единицам удавалось сохранить кадры. Среди них оказался и Винербергер, чьи фото стали иллюстрацией ужасного искусственного голода.

"Братские могилы для голодающих", под Харьковом, 1933 год Фото: Александр Винербергер, первая публикация

Некоторые малоизвестные снимки были обнародованы в книге воспоминаний "Тяжелые времена. 15 лет инженера в советской России. Правдивый рассказ", которая вышла на немецком языке в 1939 году. Уточняется, что три главы посвящены Голодомору в Украине.

"Очередь за черным хлебом", Харьков, 1933 год Фото: Александр Винербергер

"Голод набирал обороты. Зимой (1933 года) в отдаленных местах и ​​колодцах все чаще находили трупы детей, преимущественно школьного возраста. Бродячие банды убивали этих несчастных, чтобы продать их одежду на базаре. Женщина похоронила своего ребенка, погибшего от истощения, на кладбище. Умирая, дитя прижало к груди маленькую куклу. Их так вместе и похоронили. Две недели спустя женщина случайно увидела эту куклу на рынке. Она вызвала милицию – и все узнали ужасную историю. Месяцами охранник кладбища кормил своих свиней трупами и имел большой спрос на свою свинину", – вспоминал Винербергер.

"Российская молодежь просит хлеба". Харьков. Фото: Александра Винербергера, книга "Hart auf hart

"Мать со своими голодными детьми", Харьков, 1933 год Фото: Александр Винербергер. Авторские права: Самара Пирс

"Крым, какой ты красивый". Сентябрь 1933 года Фото: Александр Винербергер, первая публикация. Владелец Самара Пирс

"Беглые крестьяне массово разбивают лагеря на улицах и площадях", Харьков Фото: Александр Винербергер, иллюстрация "Hart auf hart. 15 Jahre Ingenieur in Sowjetrußland. Ein Tatsachenbericht, Salzburg 1939"

"Сельский дом в Украине, жители которого умерли от голода в 1933 году", Окраина Харькова Фото: Александр Винербергер

"Труп умершего от голода на улице", Центр Харькова, 1933 год Фото: Александр Винербергер, первая публикация. Владелец Самара Пирс

"Очередь за хлебом на харьковском рынке в 1933 году. На фронтоне закрытого магазина, как издевательство, рисунок сочных фруктов, которые здесь продавались" Фото: Александр Винербергер

Крым, сентябрь 1933 Фото: Александр Винербергер, первая публикация

"Труп умершего от голода на улице", Харьков, 1933 год Фото: Александр Винербергер

"Магазин для иностранцев и наш автомобиль BMW перед ним", Харьков, 1933 год Фото: Александр Винербергер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно 23 ноября чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, когда миллионы украинцев были уничтожены тоталитарным коммунистическим режимом. Как и какие проходят мероприятия в стране, можно узнать в нашем материале.

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