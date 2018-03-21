Кормили детей мышиным пометом: скандал на Прикарпатье получил продолжение

В селе Яблонька Ивано-Франковской после скандала с испорченной едой из детсада "Эдельвейс" уволили троих сотрудников – заведующую, медсестру и завскладом.

Богородчанская районная администрация создала комиссию для изучения качества питания детей во всем районе. Глава Богородчанской РГА Франко Ежак взял на себя контроль за работой комиссии, пишет ТСН.

Комиссия должна отчитаться о проделанной работе в сентябре 2018 года.

"Заключение комиссии на основе выезда и выводов проверки работниками Госпродпотребслужбы и согласно протоколу комиссии: уволить работников всех трех, сегодняшним числом, заведующую детсада, медсестру и завскладом; устранить выявленные нарушения в садике и проверить состояние питания во всех образовательных учреждениях района", - сообщила депутат областного совета Мария Рудык.

Кроме распоряжения по улучшению санитарных условий на кухне детсада, там также проводят меры по дератизации – уничтожению грызунов. В связи с этим, родители сейчас не водят детей в детсад.

Напомним, в одном из складских помещений детсада с грубым нарушением санитарных норм прямо на полу хранились овощи и мука с мышиным пометом, крупы без срока годности, испорченные чай и кисель.

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