Корчинский призвал устроить в Москве "благодатную смуту"

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украине нужно устроить в России новое "смутное время".

Он посоветовал повторить опыт XVII века, когда украинцам удалось одолеть Москву. Свою позицию Корчинский озвучил в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"Наши предки уже брали Москву, причем в начале XVII века, когда Москва была взята. Это была частная война украинских князей Вишневецких против Московского царства. И они эту войну выиграли. И 10 или 15 лет была благодатная смута на Москве, все резали друг друга. И наши ребята хорошо поживились на этом. И это была нормальная ситуация, мы должны ее повторить", — сказал он.

Корчинский добавил, что поскольку государство провернуть такой план не сможет, за это нужно взяться идейным добровольцам.

"Понятное дело, что украинское государство не может ее повторить, но какие-то Вишневецкие, какие-то добрые люди с крестом в сердце и мечом в руке, могут это повторить в качестве частной инициативы", — подчеркнул националист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.

Также он заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.

Националист считает, что кремлевская пропаганда уже сформировала у россиян образ украинца, которого нужно бояться.

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