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Корчинский призвал устроить в Москве "благодатную смуту"

1.8тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украине нужно устроить в России новое "смутное время".

Он посоветовал повторить опыт XVII века, когда украинцам удалось одолеть Москву. Свою позицию Корчинский озвучил в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

Скриншот видео

"Наши предки уже брали Москву, причем в начале XVII века, когда Москва была взята. Это была частная война украинских князей Вишневецких против Московского царства. И они эту войну выиграли. И 10 или 15 лет была благодатная смута на Москве, все резали друг друга. И наши ребята хорошо поживились на этом. И это была нормальная ситуация, мы должны ее повторить", — сказал он.

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Корчинский добавил, что поскольку государство провернуть такой план не сможет, за это нужно взяться идейным добровольцам.

"Понятное дело, что украинское государство не может ее повторить, но какие-то Вишневецкие, какие-то добрые люди с крестом в сердце и мечом в руке, могут это повторить в качестве частной инициативы", — подчеркнул националист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Корчинский
Место
Украина
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вованов вован
вованов вован
Действительно весна. "Украинские" князья Вишневецкие брали Москву, клиника у вислоусого.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Косит шиза свидомых, як Ганька-кулеметчица. Уже польских магнатов в хохлы записали.Вишневецкие и Острожские в гробу перевернулись,ШО их быдлом назвали. Историю треба знать,кто пан ясновельможный,а хто рагулек-свыноёб.
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Язин Михаил
Язин Михаил
образ украинца, которого нужно бояться.(с) +1 По телеку нам советуют: ни в коем не забывать одевать гондоны, на хохлостане эпидемии )))
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