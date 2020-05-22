Несмотря на то, что Министерство образования не рекомендует школам проводит выпускные балы до окончания карантина, дети уже вовсю готовятся к празднику.

В Тернополе родители выпускников даже опубликовали петицию на сайте городского совета с просьбой разрешить провести выпускной вечер. А в закрытых пока ресторанах уже договариваются о фуршетах.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Обратились к мэру

Петиция родителей еще не набрала необходимых голосов, но, чтобы хоть как-то разжалобить местную власть, мэру Тернополя уже предложили выступить перед выпускниками с палубы теплохода "Герой Танцоров" на местном пруду. А выпускники выстроятся вокруг в защитных масках с эмблемами школ.

В мэрии Тернополя же говорят, что готовы рассмотреть обращение граждан, однако решение в любом случае будет зависеть от распоряжений Кабмина.

"Как только эта петиция наберет необходимое количество голосов, ее рассмотрят. Но в любой момент могут быть запрещены массовые мероприятия, тогда никто не разрешит проводить выпускные вечера", – сказали нам в пресс-службе мэрии.

В других городах Украины пока петиции не пишут, но ждут и надеются, что в ближайшее время все-таки карантинные меры станут намного мягче, и они все-таки смогут провести прощальный вечер.

"Пока в ресторанах заказов на проведение выпускных нет, насколько я знаю. Даже никто особо и не интересуется. Но все очень быстро меняется. Например, у меня есть знакомые, у которых в семье выпускник. Они этот вопрос отложили на самый последний день. Когда все станет понятно с карантином. Уже с 10 июня рестораны смогут заработать и в помещениях. Никаких банкетов, мероприятий сейчас нет, поэтому заказать вечер можно будет за неделю", – считает руководитель Ресторанного консалтинга Ольга Насонова.

Лига

Правда, она отмечает, что сейчас у многих родителей просто нет денег, чтобы отметить выпускной. "Ситуация такая, что половина родителей еще может выделить 5-6 тысяч на наряд и банкет для ребенка, а вторая нет. Потому что после карантина у людей нет денег", – говорит Насонова.

Потихоньку готовят платья

В магазинах, которые предоставляют на прокат платья для выпускниц, говорят, что спроса на них сейчас нет. "Все, наверное, ждут, когда кончится карантин и разрешат выпускные, поэтому к нам еще не обращались", – рассказали в магазине на Подоле в Киеве.

"Не поверите, никто даже не интересовался выпускными платьями, видимо, пока не до этого", – подтвердили в салоне возле метро "Спортивная площадь" в столице.

Однако швея из Киева Светлана Ковальчук рассказывает, что потихоньку подготовка к выпускным идет. "У меня еще с зимы было три заказа выпускных платьев и двух костюмов. Все забрали вовремя. И недавно поступило еще пара заказов на платья. Спрашиваю, "так, а что выпускной будет?" Они так задумчиво отвечают: поживем – увидим, но платье должно быть готово", – говорит Светлана.

Выпускные АиФ

Теплоходы уже разбирают

Правда, некоторые родители выпускников все-таки надеются, что праздник у детей будет и уже строят планы.

"Мы договорились, что поедем на дачу к родителям одноклассника. У них большая дача, с летней террасой, много места во дворе. Они предоставляют помещение, мы собираем все на стол и готовим блюда. Может, что-то еще закажем в кафе. Будет что-то вроде пикника. К сожалению, не все смогут приехать, потому что просто нет денег", – рассказала мама выпускника из Киева.

Другие родители рассказывают, что уже заранее забронировали загородные рестораны. "Они хоть и не работают, но мы договорились. Они скоро откроются. Тоже планируем все организовать на улице, на свежем воздухе", – отметил папа выпускницы из Киевской области.

СТБ

Во всю заказывают теплоходы под выпускные и в Речном порту Киева, куда мы позвонили под видом клиентов, которые хотят арендовать кораблик.

"Да, сейчас очень активно заказывают теплоходы и просто компании, которые хотят что-то отметить. Так что хорошо, что вы позвонили сейчас, через неделю все даты уже могут быть арендованы", – рассказала менеджер Светлана.

Аренда кораблика стоит от 2400 до 10800 грн за час прогулки. Фуршетный стол и музыка оплачиваются отдельно.