Корабли Путина увязались за эсминцем США: детали "погони"

Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, который 12 октября вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, уточнив корабли, которые осуществляют контроль за ним, передает ТАСС.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эcсен", малые ракетные кoрабли "Вышний Волoчек" и "Орехово-Зуево", – сказано в сообщении.

Эсминец "Портер" commons.wikimedia.org

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Как сообщал OBOZREVATEL, эсминец "Портер" уже заходил в Черное море 8 августа 2019 года и это был уже 23-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море за год. Тогда его взял на сопровождение российский сторожевой корабль "Сметливый".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!