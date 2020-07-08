Корабли и авиация ВСУ показали, как будут отражать атаку врага в Черном море. Фото

Виктория Довгань Общество 14:07, 8.07.2020 Обновлено: 14:07, 8.07.2020

Корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.

Как сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook, масштабные учения продолжались пять дней. За это время воины успели отработать элементы боевой подготовки, слаженность подразделений разнородных сил и продемонстрировали российскому агрессору их присутствие в Черноморском регионе.

Кроме корабельно-катерного состава в собрании также приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Сбор-поход в Черном море
Facebook ВМС ВСУ
Военные корабли ВМС ВСУ
Facebook ВМС ВСУ
Воины отработали отражение атаки противника с моря
Facebook ВМС ВСУ
Масштабные учения в акватории Черного моря
Facebook ВМС ВСУ
Отработка высадки морского десанта
Facebook ВМС ВСУ

"В ходе сбор-похода личным составом участников было отработано ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях преимущества противника в море и воздушном пространстве, ведение минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и прочее. В завершение вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказания помощи судну, терпящему бедствие", – рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ.

В сбор-походе участвовали катера
Facebook ВМС ВСУ
Военное судно на учениях
Facebook ВМС ВСУ
Отработка элементов боевой подготовки
Facebook ВМС ВСУ
Авиация также участвовала в учениях
Facebook ВМС ВСУ
Оказание помощи судну, терпящему бедствие
Facebook ВМС ВСУ

Защитники отметили, что основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были сведены во флотилию ВМС ВСУ, а управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления.

В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей подготовки корабельного состава.

Суда отрабатывают маневры
Facebook ВМС ВСУ
Катер ВМС ВСУ
Facebook ВМС ВСУ
Боевые стрельбы в Черном море
Facebook ВМС ВСУ
Тренировка воинов ВСУ в море
Facebook ВМС ВСУ
Военные суда свели в флотилию
Facebook ВМС ВСУ
Учения длились 5 дней
Facebook ВМС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 июля, в День ВМС ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

  • В честь праздника военные вертолеты совершили пролет с государственным флагом Украины и военно-морским флагом, акваторией Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

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