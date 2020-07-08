Корабли и авиация ВСУ показали, как будут отражать атаку врага в Черном море. Фото
Корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.
Как сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook, масштабные учения продолжались пять дней. За это время воины успели отработать элементы боевой подготовки, слаженность подразделений разнородных сил и продемонстрировали российскому агрессору их присутствие в Черноморском регионе.
Кроме корабельно-катерного состава в собрании также приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
"В ходе сбор-похода личным составом участников было отработано ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях преимущества противника в море и воздушном пространстве, ведение минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и прочее. В завершение вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказания помощи судну, терпящему бедствие", – рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ.
Защитники отметили, что основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были сведены во флотилию ВМС ВСУ, а управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления.
В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей подготовки корабельного состава.
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