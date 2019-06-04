Копы застрелили ребенка: в Украине разгорелись массовые протесты. Видео

В некоторых городах Украины разгорелись акции протеста "Безнаказанность убивает".

Причиной стала трагическая гибель 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, в смерти которого подозреваются сотрудники полиции.

Согласно сообщениям из сети, протесты прошли в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Полтаве, Черкассах и других городах.

В частности, активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. С таким призывом они накануне пришли под стены ведомства в Киеве, требуя также жесткого наказания для убийц.

Трансляция из Киева:

Трансляция из Полтавы:

Акция в Кировограде:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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