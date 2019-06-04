Копы застрелили ребенка: в Украине разгорелись массовые протесты. Видео

В некоторых городах Украины разгорелись акции протеста "Безнаказанность убивает".
Причиной стала трагическая гибель 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, в смерти которого подозреваются сотрудники полиции.
Согласно сообщениям из сети, протесты прошли в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Полтаве, Черкассах и других городах.
В частности, активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. С таким призывом они накануне пришли под стены ведомства в Киеве, требуя также жесткого наказания для убийц.
Трансляция из Киева:
Трансляция из Полтавы:
Акция в Кировограде:
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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