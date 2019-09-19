''Проклинали за то, что хотим наказать'': появились новые подробности убийства ребенка копом

Государственное бюро расследований пообещало, что через месяц-два завершит расследование громкого убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Глава ведомства Роман Труба заявил, что будет определена квалификация каждого из четырех подозреваемых. Тем временем один из участников смертельной стрельбы, несовершеннолетний сын полицейского, поступил в военный лицей – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Все четверо стреляли

На заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Роман Труба сообщил, что на месте преступления присутствовали все четверо подозреваемых. И каждый из них стрелял.

Погибший Кирилл Тлявов Facebook Татьяны Тлявовой

"Только с помощью экспертиз мы придем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", – подчеркнул Труба.

По словам адвоката семьи убитого мальчика Александра Щербины, пока проведена часть экспертиз, результаты остальных ожидают в ближайшее время.

"После этого будет приниматься решение о возможной переквалификации дела. Предварительная квалификация идет по 115 статье УК Украины – умышленное убийство, а также по статье хулиганство. Возможно, 115 статью заменят на 119 – неумышленное убийство", – считает Щербина.

Погибший Кирилл Тлявов Facebook Татьяны Тлявовой

Сейчас резонансное убийство ребенка на контроле у президента Владимира Зеленского, в ближайшее время ГБР должно отчитаться о результатах следствия.

Отчета ждут и в семье убитого Кирилла Тлявова. Бабушка мальчика Александра Тлявова рассказала OBOZREVATEL, что они хотели бы присутствовать при отчете.

"Я знаю, что готовы еще не все результаты экспертизы. Звонила на прошлой неделе в Госбюро расследований, обещали, что мне сообщат, когда будет готов отчет. Мы бы хотели присутствовать при этом", – говорит бабушка Александра Николаевна.

На этом месте играли дети, когда раздался выстрел ТСН

Как произошла трагедия

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком тяжело ранили 5-летнего Кирилла Тлявова. Мальчик с братом и друзьями играл недалеко от дома, когда пуля попала ему в голову. Он был доставлен в больницу, и только там после рентгена выяснилось, что это огнестрельное ранение. 3 июня ребенок скончался в реанимации в Киеве.

Место, откуда стреляли

Полиция Переяслав-Хмельницкого под утро 1 июня задержала двух подозреваемых полицейских, которые пьянствовали неподалеку и устроили стрельбу по баночкам. Ими оказались 31-летний Иван Приходько и 42-летний Владимир Петровец. Их взяли под арест.

Позже арестовали еще одного участника стрельбы – Дмитрия Кривошеи. А 18 июля, подозрение предъявили и 16-летнему несовершеннолетнему сыну Петровца – Стасу, который тоже был соучастником этой стрельбы, сейчас он находится под ночным домашним арестом.

Подозреваемые копы Владимир Петровец (слева) и Иван Приходько

Подозреваемый поступил в военное училище

Несовершеннолетний подозреваемый этим летом поступил в военное училище. А 1 сентября, по словам бабушки Александры Тлявовой, ему даже доверили поднимать флаг на торжественной линейке.

"Меня это очень возмутило. Я пошла к директору этого училища и спросила его – как так, подозреваемый у вас на линейке еще и флаг поднимает, он ведь под следствием. Спросила нормально. Мне пояснили, что поскольку суд еще не состоялся, то вина его не доказана, и он имеет право. Как так? Он ведь в деле проходит не как свидетель, а как соучастник! Они убили нашего ребенка! Одно дело он учится, но еще и флаг поднимает. А наш Кирилл на кладбище", – плачет женщина.

Кирилл с родителями и старшим братом Facebook Татьяны Тлявовой

После этого мама несовершеннолетнего подозреваемого устроила родным Кирилла скандал. "Видимо ей кто-то передал, что я приходила туда. Она как только меня не оскорбляла, в чем только не обвиняла, проклинала нас за то, что мы хотим наказать убийц. Мне пришлось писать на нее заявление в полицию", – рассказывает бабушка Кирилла.

Кстати, в деле об убийстве мальчика до сих пор не найдено оружие. По словам главы МВД Арсена Авакова, спрятать его могла женщина: "Там есть женщина, которая спрятала ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления".

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