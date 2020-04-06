"Качки", полиция и "Слава Украине": как протест спортсменов в Гидропарке закончился "пшиком"

Еще за несколько дней до ужесточения карантинных мер в Украине столичные спортсмены из Гидропарка устроили демонстративный протест. Мол, правительственные ограничения незаконны, здоровым людям маски не нужны, а если придется – готовы даже сопротивляться полиции.

6 апреля усиленный карантин в Украине из-за коронавируса вступил в силу. С самого утра понедельника полиция перекрыла вход в киевский Гидропарк, где под открытым небом привыкли заниматься местные "качки". Защищать свои права вышло около десятка человек, а тон протесту задавали два активиста, которых в результате отвезли в райотдел полиции.

Подробнее – в репортаже OBOZREVATEL.

Пришли мирно поговорить

Утром 6 апреля возле Венецианского моста, который ведет в Гидропарк, собралось с десяток спортсменов и несколько десятков полицейских. В основном крепкие, накачанные мужчины средних лет. Они пришли отстоять свое право посещать спортивную площадку, именуемую в народе "качалкой".

Знаменитая "качалка" под открытым небом в Гидропарке Киева ironflex.com.ua

С 6 апреля постановление Кабмина ограничено посещение парков, спортивных площадок. Сделано это ради того, чтобы люди не собирались большими группами и не было возможности передать вирус.

Однако спортсмены посчитали, что их право на здоровый образ жизни ограничили.

"Я вот поговорил с полицейскими. С одной стороны, согласен, они выполняют свою работу, не пускают людей в парк, потому что в стране введен карантин. С другой – они нарушают наши права. Мне посоветовали обратиться в столичную мэрию, чтобы добиться разрешения на открытие качалки. Думаю, пойдем туда", – мирно рассуждал спортсмен, который приехал на велосипеде.

По его словам, он сам онлайн-тренер и учит людей качаться, используя собственный вес.

Второй мускулистый мужчина в маске рассказал OBOZREVATEL, что теперь тренироваться ездит в село недалеко. "Там у меня все есть для занятий. Открыл, позанимался и вернулся в город. Еще есть собака. Я ему уже сказал: "Шарик, пришел твой черед, теперь тебя буду брать с собой в парк, чтобы пускали", – смеется спортсмен.

Сами "качки" убеждали, что пришли мирно поговорить, драться не собираются. Просто хотят понять, почему их сюда не пускают. Кстати, не поддерживают своего коллегу-спортсмена, который несколько дней назад набросился на журналистку, но понимают.

"Если бы были тут, мы бы ему этого не позволили. Но он – один из основателей этой спортплощадки. Он все, что может, тянет сюда, душой переживает. А тут пришли и начали его снимать, провоцировать. Вот и не сдержался, он вспыльчивый", – защищали его спортсмены.

К протесту подключились националисты

Одним из организаторов акции протеста оказался активист и националист Михаил Ковальчук. На странице Ковальчука в Facebook указано, что он веган, донор, активист, журналист, сторонник ЗОЖ. Cудя по фото, Михаил предпочитает заниматься в спортзале, и баллотировался на выборах от партии "Батьківщина".

Веган, активист и сторонник ЗОЖ Михаил Ковальчук

Завсегдатаи "качалки" в Гидропарке своего коллегу в Михаиле не узнали. "Впервые видим, кто он такой? На площадке никогда не встречал", – поделился с нами спортсмен на велосипеде.

Ковальчук сразу подошел к полицейским и начал убеждать, что те нарушают его права. "Вы нарушаете мое конституционное право передвигаться там, где я хочу! Не выполняйте преступные приказы! Что вы мне тут показываете, ваше постановление Кабмина, оно незаконно! Чрезвычайное положение в стране не введено, поэтому все это незаконно", – кричал Ковальчук.

Ему помогал еще один активист Сергей Бригадир, который также требовал ввести чрезвычайное положение в Украине и только потом не пускать их на спортплощадку. Также он пытался прорваться сквозь строй полицейских. "Не провоцируйте", – убеждал его представитель "полиции диалога".

Бригадир пытался пройти сквозь строй полицейских

"Это вы меня провоцируете! Я хочу пройти по территории Украины!" – кричал Сергей Бригадир.

Десяток спортсменов-"качков" стояли в стороне и молча наблюдали за происходящим.

Усадили в машину под "Слава Украине"

Наконец полицейские заявили Ковальчуку, что он нарушает закон, поскольку находится в общественном месте без маски. На что услышали: активист "здоров, два года уже не болел ОРЗ и маска ему не нужна". Потому что он, мол, занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни.

Показывать документы Ковальчук отказался, поскольку "не обязан их с собой носить". После этого полицейский предложил ему проехать в участок все-таки для выяснения личности. "А может, я уже заболел тут, меня нужно отвезти в больницу", – пытался спорить активист.

Полиция охраняет вход в Гидропарк

Полиция усадила Ковальчука в полицейскую машину, тут же взяли и Бригадира. "Вы украли мой телефон! Отдайте!" – сопротивлялся Бригадир. Под крик "Слава Украине" активиста таки усадили в полицейскую машину. "Героям слава!" – ответил полицейский, отряхивая перчатки.

Ковальчук и Бригадир в отделении полиции Facebook Михаила Ковальчука

После этого несколько спортсменов пообещали, что пойдут в отделение полиции писать коллективное заявление. "Думаем сейчас, что дальше делать. Может, заявление напишем. Мы не согласны с тем, что нас туда не пускают. Пусть государство тогда маски бесплатно выдает. Если считают, что много заболели, пусть всем тесты делают", – сказал OBOZREVATEL молодой человек.

Уже позже в знак протеста добраться к спортивной площадке в Гидропарке решил еще один спортсмен. Ради этого он разделся, бросился в воду и переплыл речку. На другом берегу его уже ждала полиция. Смельчака также доставили в райотдел.

В центре – пловец

Выясняют личность и составляют протокол

За задержанного активиста Ковальчука вступился лидер УНА–УНСО Николай Коханивский. "В Гидропарке за попытку заняться спортом был задержан известный националист, общественный деятель Михаил Ковальчук. Ему нужен адвокат. Кто может, подтянитесь к райотделу, конечно, придерживаясь всех средств безопасности, которые требуются при карантине", – призвал Коханивский.

Спикер МВД Артем Шевченко сказал OBOZREVATEL, что сейчас в Днепровском райотделе полиции Киева выясняют личности двух активистов.

"Поскольку у них нет при себе документов, то выясняют их личность. Далее уже будут квалифицировать, какие нарушения они совершили, и составлять протокол. Потом их отпустят, а протоколы направят в суд", – сказал Шевченко.

Он заверил, что полиция справится с подобными случаями.

"Конечно, к каждому парку в Украине на 24 часа полицейских не поставишь и бетонным забором парки не обнесешь. Но там, где собирается много людей, как в данном случае, будем наводить порядок. Надеемся на сознательность людей. Надеемся, что сознательные граждане тоже помогут и будут проводить профилактические беседы с теми, кто не понимает опасности ситуации", – говорит Шевченко.

Юристы: Гидропарк – тоже зеленая зона

Активисты и спортсмены, которые пытались прорваться в Гидропарк, уверяли, что их "качалка" под открытым небом не является ни лесом, ни парком, ни спортивной площадкой, а к прибрежной зоне от нее более 100 метров. На этом основании спортсмены считают, что закрывать площадку нельзя.

Хотя опрошенные OBOZREVATEL юристы абсолютно с этим не согласны.

"Я думаю, спортсмены неправы. Гидропарк – это зеленая зона, которая внесена в перечень зеленых зон Киева. А спортивная площадка не должна иметь никакого статуса. Достаточно того, что она оборудована как спортивная площадка. Поэтому и попадает под ограничения, которые наложены правительством и городскими властями. Нарушать требования законодательства совершенно не стоит", – считает адвокат Роман Марченко.

С ним согласен еще один адвокат Андрей Вареник. "Если кто-то считает, что нарушены его конституционные права, что карантин в стране введен незаконно, то есть единственный способ доказать свою правоту – идти в суд. Если они правы, суд отменит ограничения", – говорит Вареник.

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